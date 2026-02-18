Ο Γουίτκοφ βλέπει «ουσιώδη πρόοδο» στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας
Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για την πορεία των διαπραγματεύσεων
Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ εξήρε σήμερα την «ουσιώδη πρόοδο» που σημειώθηκε κατ’ αυτόν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ρώσων και ουκρανών αξιωματούχων με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος θα κλείσει τέσσερα χρόνια την ερχόμενη Τρίτη.
«Η επιτυχία του προέδρου (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ να φέρει και τις δυο πλευρές στο τραπέζι οδήγησε σε ουσιώδη πρόοδο», ανέφερε μέσω X ο αμερικανός διαπραγματευτής καθώς εντός ωρών ξεκινά η δεύτερη ημέρα συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Γενεύη με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον.
Ωστόσο ο Στιβ Γούτκοφ δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια σχετικά με τα σημεία στις συνομιλίες όπου έχει επιτευχθεί πρόοδος.
