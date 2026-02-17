Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία

Εντείνει η Ουκρανία τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στην Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου.

Την Τρίτη, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία και ένα εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Περμ κοντά στα Ουράλια όρη, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Αξιωματούχος της SBU δήλωσε ότι η επίθεση στον τερματικό σταθμό του Ταμάν ήταν η δεύτερη που πραγματοποίησε η υπηρεσία του στις εγκαταστάσεις από τις 22 Ιανουαρίου. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ξεχωριστά την Κυριακή ότι έπληξε τον τερματικό σταθμό.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της SBU επιτέθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην περιοχή Περμ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, μια εγκατάσταση την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μεθανόλης στην Ρωσία και την Ευρώπη.

Και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εν όψει του νέου γύρου συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που ξεκίνησε σήμερα στη Γενεύη, οι οποίες δεν αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

Συνεχίζει το «πρέσινγκ» ο Τραμπ

Το «αγκάθι» στις συνομιλίες παραμένει και αφορά κυρίως στο εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ειδικότερα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η απαίτηση από το Κίεβο να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά στην τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στο Κίεβο για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης. «Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος.