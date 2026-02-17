Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Ουκρανία καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα», καθώς ρώσοι, ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να αρχίσουν σήμερα Τρίτη νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη (στη φωτογραφία του Reuters/Nina Liashonok, επάνω, βομβαρδισμένο τοπίο στην Οδησσό έπειτα από ρωσική επιδρομή).

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε ο μεγιστάνας χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη θα καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων σε σύγκριση με τους γύρους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, καθώς θα συζητηθούν όλα τα σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα διαφιλονικούμενα εδάφη.

Διευρυμένη αντιπροσωπεία

Η ρωσική αντιπροσωπεία για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη θα διευρυνθεί. Εκτός από τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, αυτή θα περιλαμβάνει τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και τον επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ανακοίνωσε ο Πεσκόφ.

Ο Μεντίνσκι συνεχίζει να είναι ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας. Σύμφωνα με το TASS, ο ίδιος δεν συμμετείχε στις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι καθώς αυτές εστίασαν σε θέματα ασφαλείας.