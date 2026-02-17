Οι διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται σήμερα στη Γενεύη μετά τις δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δεν παρουσιάστηκε κάποια αξιόλογη πρόοδος.

Η ομάδα των ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Η ουκρανική ομάδα έφθασε χθες στη Γενεύη, είχε γνωστοποιήσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022

Ο τρίτος γύρος συνομιλιών ξεκινά στο φόντο εκατέρωθεν επιθέσεων που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν τον τερματισμό της σύγκρουσης και τις «ειρηνευτικές» προσπάθειες Τραμπ.

Επιθέσεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικά drones στόχευσαν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Οι τοπικές αρχές στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας ανέφεραν ότι drones στόχευσαν το διυλιστήριο Ίλσκι. Μια δεξαμενή πετρελαίου φέρεται να υπέστη ζημιές.

Ουκρανικά drones στόχευσαν επίσης τμήματα της Κριμαίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες ανέφεραν ότι ένα παιδί τραυματίστηκε.

Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβόζαγιεφ, δήλωσε ότι δεκάδες drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια «μίας από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια επιθέσεις των τελευταίων χρόνων».

Συνολικά, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέρριψε 151 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από τη μεριά της η Ουκρανία κατήγγειλε μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση σε στόχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές η Ρωσία εκτόξευσε 396 drones και 29 πυραύλους. Από αυτά οι ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι καταρρίφθηκαν 25 από τους πυραύλους και 367 drones.

Από τις επιθέσεις σημειώθηκαν πολλοί τραυματισμοί και ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Οδησσού και του Ντνιεπροπετρόφσκ.

Νέες δηλώσεις Τραμπ

Το «αγκάθι» στις συνομιλίες παραμένει και αφορά κυρίως το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ειδικότερα στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η απαίτηση από το Κίεβο να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του. .

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.