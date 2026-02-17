Ένα κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας έξω από την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, με τον τοπικό κυβερνήτη να αναφέρει ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με το κανάλι Mash Telegram, σημειώθηκε έκρηξη και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Έδωσα εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό στην απομάκρυνση των ερειπίων και στη διάσωση των θυμάτων μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στο έδαφος μιας στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο. «Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Εικόνες που κυκλοφορούν στα social media και δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα φέρεται να δείχνουν το συγκεκριμένο κτίριο με σημαντικές φθορές.

They’re saying this is a military command office in russia’s Leningrad region after a small explosion. Two killed, four more critically wounded. pic.twitter.com/5E0P0o2Kx9 — Saint Javelin (@saintjavelin) February 17, 2026

🇷🇺💥 BIG | The military commandant’s building in the Leningrad region exploded. 2 high-ranking military officials are dead, and 4 more are presumably victims of the roof collapse. See the latest updates with us: @NSTRIKE01 pic.twitter.com/2NCd7YzDYV — NSTRIKE (@NSTRIKE01) February 17, 2026