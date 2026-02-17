Ρωσία: Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη
Κτίριο σε στρατιωτική βάση στη Ρωσία κατέρρευσε ενώ υπάρχουν αναφορές για έκρηξη
- Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έφτασαν από Αθήνα και αγόρασαν μέχρι και μηχανή
- Κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα: Η ΕΕ ξεκινάει έρευνα στη Shein για παράνομα προϊόντα
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Ένας στους δύο κάνει ή το σκέφτεται για δεύτερη δουλειά
Ένα κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας έξω από την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, με τον τοπικό κυβερνήτη να αναφέρει ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
Σύμφωνα με το κανάλι Mash Telegram, σημειώθηκε έκρηξη και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.
«Έδωσα εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό στην απομάκρυνση των ερειπίων και στη διάσωση των θυμάτων μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στο έδαφος μιας στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο. «Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».
Εικόνες που κυκλοφορούν στα social media και δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα φέρεται να δείχνουν το συγκεκριμένο κτίριο με σημαντικές φθορές.
They’re saying this is a military command office in russia’s Leningrad region after a small explosion.
Two killed, four more critically wounded. pic.twitter.com/5E0P0o2Kx9
— Saint Javelin (@saintjavelin) February 17, 2026
🇷🇺💥 BIG | The military commandant’s building in the Leningrad region exploded.
2 high-ranking military officials are dead, and 4 more are presumably victims of the roof collapse.
See the latest updates with us: @NSTRIKE01 pic.twitter.com/2NCd7YzDYV
— NSTRIKE (@NSTRIKE01) February 17, 2026
🇷🇺💥 BIG | The military commandant’s building in the Leningrad region exploded.
2 high-ranking military officials are dead, and 4 more are presumably victims of the roof collapse.
See the latest updates with us: @NSTRIKE01 pic.twitter.com/2NCd7YzDYV
— NSTRIKE (@NSTRIKE01) February 17, 2026
- HELLO!: Έρχεται αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα
- Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων 2019–2024
- Ρόλφες (αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν): «Τα θεμέλια της πρόκρισης με τον Ολυμπιακό θα μπουν στον Πειραιά»
- Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
- Έμιλυ Γκραντ: «Αυτό μου ζήτησε ο Τζέριαν μετά την επίθεση που δέχτηκα στα social media»
- Χιμπατζής που έπαιξε τις «κουμπάρες» δείχνει προηγμένη φαντασία
- Τον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
- Ρωσία: Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις