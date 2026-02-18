Σύντομη ήταν η δεύτερη μέρα συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη, με το Κίεβο και τη Μόσχα να μην κρύβουν ότι υπάρχει μεγάλες διαφορές στις θέσεις τους.

Οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες, αλλά επαγγελματικές και θα υπάρξει επόμενη συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ρώσος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο σκληροπυρηνικός εθνικιστής ιστορικός και πρώην υπουργός Πολιτισμού που επανήλθε ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ενώ η Μόσχα ξεκαθάριζε ότι το εδαφικό θα τεθεί επί τάπητος.

Το Κρεμλίνο περιγράφει ως «πολύ τεταμένη», την χθεσινή πρώτη ημέρα των επαφών που μάλιστα είχε διάρκεια έξι ωρών.

«Θεωρούμε τη συμμετοχή της Ευρώπης στη διαδικασία απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή απολύτως εφικτών συμφωνιών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαιώνοντας ότι οι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Τρίτη με αξιωματούχους από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία.

Ζελένσκι: Ο ουκρανικός λαός θα απέρριπτε μία συμφωνία παραχώρησης του Ντονμπάς

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δίνει προτεραιότητα στις πυραυλικές επιθέσεις υπονομεύοντας την «διπλωματική διαδικασία», ενώ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας που βρίσκεται όπως είπε στην υπηρεσία της Ρωσίας και ανέπτυξε τον υπερηχητικό ρωσικό πύραυλο Oreshnik στο έδαφος της.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει να καλεί δημοσίως την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για την ειρήνη. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος είναι ο Πούτιν να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο, επανέλαβε.

Ακόμα ανέφερε ότι ο ουκρανικός λαός θα απέρριπτε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και παράδοσή της στη Ρωσία.

Στο μεταξύ, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο και επιτέθηκαν με 126 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσθέτοντας ότι οι μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 100 εχθρικά drones.

«Ο βαθμός στον οποίο η Ρωσία αγνοεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες: μια μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας ακριβώς πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη », έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίγκα.