Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 21:04

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες των ειρηνευτικών συνομιλιών τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα.

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, που σήμερα επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα, θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη.

Η Ουκρανία εντείνει την αντεπίθεσή της ανακτώντας εδάφη

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία προσήλθε στις συνομιλίες στη Γενεύη έχοντας εντείνει σημαντικά την αντεπίθεσή της, καθώς τις τελευταίες ημέρες τα στρατεύματα του Κιέβου ανέκτησαν εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις, εξαλείφοντας εβδομάδες κερδών της Μόσχας, με τη βοήθεια του Έλον Μασκ και του Starlink.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να απελευθερώσουν πολλούς μικρούς οικισμούς στη νοτιοανατολική Ουκρανία στην περιοχή Ζαπορίτζια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ, η κύρια ουκρανική προέλαση έχει καταγραφεί περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν σημειώσει κέρδη από το καλοκαίρι του 2025.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν επίσης τον έλεγχο εδάφους στη βορειοανατολική και ανατολική Ουκρανία, στα μέτωπα του Χάρκοβο, της Κοστιαντίνιβκα, του Ποκρόβσκ και της Νόβα Παβλίβκα.

Τα στρατεύματα του Κιέβου άρχισαν να επιβραδύνουν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων πριν από περίπου μία εβδομάδα και σε πολλές περιοχές την ανέκοψαν σε μεγάλο βαθμό.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «πρακτικά ζητήματα»

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε πρακτικά ζητήματα και τους μηχανισμούς πιθανών λύσεων», σημείωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ράστεμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του, με την οποία ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές των ΗΠΑ για «την εποικοδομητική δέσμευσή τους και την ετοιμότητά τους να εργαστούν με σταθερό ρυθμό».

Λίγο μετά, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ τεταμένες», επικαλούμενος μια ανώνυμη πηγή από τη ρωσική διαπραγματευτική ομάδα.

Τρόφιμα – ποτά
Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
CEV Champions League 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στου Ρέντη κόντρα στην πανίσχυρη Μιλάνο, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
inTickets 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
Ελλάδα 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καισαριανή: Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών
H αυθεντικότητα 17.02.26

Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

Οι προσπάθειες από την Πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους ατομικούς φακέλους των αγωνιστών ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ιστορικού υλικού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Champions League 17.02.26

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)
Μπάσκετ 17.02.26

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)

Το Μαρούσι με το 87-80 επί του Άρη είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 19ης Φεβρουαρίου και περιμένει τον αντίπαλό του από τον νικητή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της
Γεμάτη σκάνδαλα 17.02.26

Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να 'συνηθίσει' την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Champions League 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μιλάνο για τα νοκ-άουτ play offs του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές
Πέφτει αυλαία 17.02.26

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
Τζόγος 17.02.26

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή
Ελλάδα 17.02.26

«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη.

Σύνταξη
