Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες των ειρηνευτικών συνομιλιών τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα.

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, που σήμερα επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα, θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη.

Η Ουκρανία εντείνει την αντεπίθεσή της ανακτώντας εδάφη

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία προσήλθε στις συνομιλίες στη Γενεύη έχοντας εντείνει σημαντικά την αντεπίθεσή της, καθώς τις τελευταίες ημέρες τα στρατεύματα του Κιέβου ανέκτησαν εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις, εξαλείφοντας εβδομάδες κερδών της Μόσχας, με τη βοήθεια του Έλον Μασκ και του Starlink.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να απελευθερώσουν πολλούς μικρούς οικισμούς στη νοτιοανατολική Ουκρανία στην περιοχή Ζαπορίτζια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ, η κύρια ουκρανική προέλαση έχει καταγραφεί περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν σημειώσει κέρδη από το καλοκαίρι του 2025.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν επίσης τον έλεγχο εδάφους στη βορειοανατολική και ανατολική Ουκρανία, στα μέτωπα του Χάρκοβο, της Κοστιαντίνιβκα, του Ποκρόβσκ και της Νόβα Παβλίβκα.

Τα στρατεύματα του Κιέβου άρχισαν να επιβραδύνουν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων πριν από περίπου μία εβδομάδα και σε πολλές περιοχές την ανέκοψαν σε μεγάλο βαθμό.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «πρακτικά ζητήματα»

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε πρακτικά ζητήματα και τους μηχανισμούς πιθανών λύσεων», σημείωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ράστεμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του, με την οποία ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές των ΗΠΑ για «την εποικοδομητική δέσμευσή τους και την ετοιμότητά τους να εργαστούν με σταθερό ρυθμό».

The first day of trilateral negotiations in Geneva has ended. After the joint session, we continued working in groups by areas. The discussions focused on practical issues and the mechanisms of possible solutions. Both the political and military tracks have completed their work… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 17, 2026

Λίγο μετά, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ τεταμένες», επικαλούμενος μια ανώνυμη πηγή από τη ρωσική διαπραγματευτική ομάδα.