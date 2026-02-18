Σύντομη ήταν η δεύτερη μέρα συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη, με το Κίεβο και τη Μόσχα να μην κρύβουν ότι υπάρχει μεγάλες διαφορές στις θέσεις τους.

Ωστόσο, μετά το πέρας των συνομιλιών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε μια χαραμάδα ελπίδας δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πλέον έτοιμες να παρακολουθήσουν έναν μηχανισμό κατάπαυσης πυρός, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση.

«Συμφώνησαν ουσιαστικά σε όλα», είπε και πρόσθεσε ότι η «παρακολούθηση θα περιλαμβάνει σίγουρα τις ΗΠΑ».

Κομβικός ο ρόλος των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως ορισμένοι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο έγγραφο-συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα έχουν ηγετικό ρόλο στον έλεγχο της εκεχειρίας χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη για ενεργή εμπλοκή Ευρωπαίων εκπροσώπων.

Δύσκολες συνομιλίες

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ως «δύσκολη», κατηγορώντας τη Ρωσία ότι παρατείνει μια διαδικασία που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

As of today, we cannot say that the outcome of the meetings in Geneva is sufficient. The military representatives discussed certain issues seriously and substantively. However, sensitive political matters, issues of possible compromises, and the necessary meeting of leaders have… pic.twitter.com/wctJOAMsxe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες, αλλά επαγγελματικές και θα υπάρξει επόμενη συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ρώσος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δίνει προτεραιότητα στις πυραυλικές επιθέσεις υπονομεύοντας την «διπλωματική διαδικασία», ενώ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας που βρίσκεται όπως είπε στην υπηρεσία της Ρωσίας και ανέπτυξε τον υπερηχητικό ρωσικό πύραυλο Oreshnik στο έδαφος της.