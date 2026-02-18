newspaper
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Ουκρανία-Ρωσία: Τα «κλειδιά» για να πατηθεί το κουμπί ενός μηχανισμού επιτήρησης κατάπαυσης πυρός
Κόσμος 18 Φεβρουαρίου 2026, 23:34

Ουκρανία-Ρωσία: Τα «κλειδιά» για να πατηθεί το κουμπί ενός μηχανισμού επιτήρησης κατάπαυσης πυρός

Χαραμάδα ελπίδας για να υπάρξει ένας μηχανισμός κατάπαυσης πυρός, στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σύντομη ήταν η δεύτερη μέρα συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη, με το Κίεβο και τη Μόσχα να μην κρύβουν ότι υπάρχει μεγάλες διαφορές στις θέσεις τους.

Ωστόσο, μετά το πέρας των συνομιλιών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε μια χαραμάδα ελπίδας δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πλέον έτοιμες να παρακολουθήσουν έναν μηχανισμό κατάπαυσης πυρός, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση.

«Συμφώνησαν ουσιαστικά σε όλα», είπε και πρόσθεσε ότι η «παρακολούθηση θα περιλαμβάνει σίγουρα τις ΗΠΑ».

Κομβικός ο ρόλος των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως ορισμένοι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο έγγραφο-συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα έχουν ηγετικό ρόλο στον έλεγχο της εκεχειρίας χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη για ενεργή εμπλοκή Ευρωπαίων εκπροσώπων.

Δύσκολες συνομιλίες

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ως «δύσκολη», κατηγορώντας τη Ρωσία ότι παρατείνει μια διαδικασία που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες, αλλά επαγγελματικές και θα υπάρξει επόμενη συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ρώσος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δίνει προτεραιότητα στις πυραυλικές επιθέσεις υπονομεύοντας την «διπλωματική διαδικασία», ενώ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας που βρίσκεται όπως είπε στην υπηρεσία της Ρωσίας και ανέπτυξε τον υπερηχητικό ρωσικό πύραυλο Oreshnik στο έδαφος της.

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπ

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
Μπάσκετ 18.02.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άρσεναλ για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.02.26

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Champions League 18.02.26

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Κόμο
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Μίλαν – Κόμο

LIVE: Μίλαν – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Κόμο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
