Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.
Τουλάχιστον δυο άμαχοι, αγόρι δώδεκα ετών και 35χρονη μητέρα, σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα κάτοικοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επιδρομής η οποία έβαλε στο στόχαστρο την ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ένα τέταρτο μετά τις 04:00 σήμερα Πέμπτη ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, Oleksandr Hanzha/Telegram/kyivindependent.com, από τις ρωσικές επιδρομές στην Ντνίπρο).
«Αγόρι δώδεκα ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα. Ως τώρα, έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι πολλοί γιατροί», είχε αναφέρει νωρίτερα ο δήμαρχος.
4 ballistic missiles flew to Kyiv. Many others missiles are still flying around Ukraine.
It’s not known if one of the Iskanders was (partially?) shot down or a direct hit in the capital, but this fire is raging in the northern Obolon suburb, while in Podil there’s another fire. pic.twitter.com/ASYhgGxOmr
— Tim White (@TWMCLtd) April 16, 2026
Στη συνοικία Ποντίλσκι, «το ισόγειο ιδιωτικής κατοικίας κατέρρευσε» και «παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο έδωσε απολογισμό που κάνει λόγο για δυο νεκρούς και 18 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.
Πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στην Ντνίπρο (κεντρικά) και στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) τη νύχτα, με πέντε τραυματίες στην καθεμιά από τις δυο πόλεις, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.
Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα χρόνια, ο ρωσικός στρατός πλήττει σχεδόν κάθε νύχτα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τομείς της Ουκρανίας — και τελευταία εντείνει επίσης τις επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Βαρύς φόρος αίματος
Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δυο πλευρών.
Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία.
Οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Πηγή: ΑΠΕ
