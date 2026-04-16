Δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στη νότια Ρωσία – Xτυπήθηκε διυλιστήριο πετρελαίου
Δύο παιδιά, ένα 5 και ένα 14 ετών, σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones που χτύπησαν πολυκατοικία στη διάρκεια της νύκτας στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Βενιαμίν Κοντρατίεφ.
Rusko v noci zaútočilo na Kyjev, oběti hlásí také ruské Tuapse. Mezi mrtvými jsou civilisté i dětihttps://t.co/pU9EByXTxi
— bětka.báthory (@BathoryBetka) April 16, 2026
Επιπλέον, ένας τοπικός αξιωματούχος επεσήμανε ότι συντρίμμια drone έπεσαν σε κτίρια επιχειρήσεων στο λιμάνι της πόλη Τουάπσε, στην ίδια περιφέρεια που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα.
Magazyny paliw rafinerii w rosyjskim Tuapse💥🔥
Co najmniej dwa zbiorniki w płomieniach. pic.twitter.com/oQ8asYCHc2
— JR2 (@JanR210) April 16, 2026
Το λιμάνι της Τουάπσε είναι ένα από τα επτά που διαθέτει η Ρωσία στον νότο και αποτελεί κόμβο εξαγωγής πετρελαίου, ενώ από εκεί γίνονται εξαγωγές και ξηρού φορτίου, όπως κάρβουνο και λιπάσματα.
Στην Τουάπσε υπάρχει επίσης μεγάλο διυλιστήριο της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rosneft.
Good morning sunshines 🌞
Enjoy your ☕ and let’s Go 🤩🤙
Krasnodar Krai, Russia ❗
💥Last night, locals reported explosions. As a result of an attack, a fire broke out at the Tuapse Oil Refinery on Industrial Street, 4. It is part of the oil company “Rosneft”. pic.twitter.com/vBxxCoPgLn
— LX (@LXSummer1) April 16, 2026
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαιτίστηκαν 207 ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη.
