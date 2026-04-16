Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Τουλάχιστον 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ουκρανία εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων, έξι στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), τέσσερις στην πρωτεύουσα Κίεβο και δύο στη Ντνίπρο (κεντρικά), σύμφωνα με τις αρχές.

Πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν επίσης δεκάδες ανθρώπους σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.

Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται πως είναι ένα αγοράκι δώδεκα ετών μαζί με την 35χρονη μητέρα του.

«Αγόρι δώδεκα ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα. Ως τώρα, έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι πολλοί γιατροί», είχε αναφέρει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Βαρύς φόρος αίματος

Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δυο πλευρών.

Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.