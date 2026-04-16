Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Τουλάχιστον 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Ανάμεσα στους νεκρούς στην Ουκρανία είναι ένα αγοράκι δώδεκα ετών μαζί με την 35χρονη μητέρα του
- Νοιώθεις πάντα ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Ίσως πρέπει να σταματήσεις να καταστροφολογείς
- Στενά Ορμούζ: Παράκαμψη με… φορτηγά για μεταφορά μετάλλων και καταναλωτικών αγαθών
- Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ουκρανία εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων, έξι στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), τέσσερις στην πρωτεύουσα Κίεβο και δύο στη Ντνίπρο (κεντρικά), σύμφωνα με τις αρχές.
Πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν επίσης δεκάδες ανθρώπους σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.
Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται πως είναι ένα αγοράκι δώδεκα ετών μαζί με την 35χρονη μητέρα του.
«Αγόρι δώδεκα ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα. Ως τώρα, έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι πολλοί γιατροί», είχε αναφέρει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.
Βαρύς φόρος αίματος
Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δυο πλευρών.
Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία.
Οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
- Από την κατσαρόλα στο τραπέζι: Ανακαλύψαμε γιατί στις γεύσεις και στις σχέσεις, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο
- Πατέρας, μέντορας, είδωλο – Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για τον ήρωα του
- Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα και η COSMOTE TELEKOM σου δίνει το «κλειδί» για το sold out live στο ΟΑΚΑ!
- Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
- Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι στο ΣΕΦ και «κλειδώνει» την πρώτη θέση στη regular season
- Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Στους 29 οι τραυματίες
- Κυψέλη: Μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμυρίζει δρόμους της περιοχής
