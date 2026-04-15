Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 300 drones και πυραύλους προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με εκατοντάδες drones και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, στοχεύοντας λιμενικές υποδομές στο νότο και τραυματίζοντας τουλάχιστον επτά άτομα, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.

Η Ρωσία εκτόξευσε 324 drones από τις 6 μ.μ. (15:00 GMT) της Τρίτης και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 309 drones, αλλά οι πύραυλοι και 13 drones χτύπησαν εννέα τοποθεσίες, ανέφερε.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε νυχτερινή επίθεση ρωσικών drones στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Γκάνζα δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε μια πολυκατοικία εννέα ορόφων και σε ένα διοικητικό κτίριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες ενός κτιρίου με ένα τεράστιο άνοιγμα σε μία από τις πλευρές του.

Νεκροί και τραυματίες

Η νέα επίθεση έλαβε χώρα μετά από πυραυλική επίθεση στην πόλη που σκότωσε πέντε άτομα και τραυμάτισε σχεδόν 30 την Τρίτη.

Τέσσερα άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη μετά από νυχτερινή επίθεση με drones στην κεντρική πόλη Τσερκάσι, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Ταμπούρετς.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό της νοτιοανατολικής πόλης Ζαπορίζια νωρίς την Τετάρτη, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

Ο Φεντόροφ, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι μια 74χρονη πωλήτρια σκοτώθηκε σε ένα περίπτερο, ενώ η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε χώρο στάθμευσης, επαγγελματικούς χώρους και γειτονικά κτίρια κατοικιών.

Οι λιμενικές υποδομές στην νότια περιοχή της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν άλλη μια επίθεση με drone, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέγκ Κίπερ, ο οποίος ανέφερε ζημιές σε διοικητικά κτίρια και αποθήκες.

Αξιωματούχοι στην περιοχή του Κιέβου ανέφεραν επίσης επίθεση με drone.