Ουκρανική επίθεση στη Ρωσία με drones – Μία νεκρή, πέντε τραυματίες
Η Ρωσία και η Ουκρανία ξανάρχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα
Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή σε γυναίκα στη νοτιοδυτική Ρωσία, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ.
Η πόλη «Γέλετς υπέστη επίθεση με drones (…) Μια γυναίκα σκοτώθηκε» ενώ βρισκόταν μέσα σε σπίτι, ανέφερε ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
Η Ρωσία και η Ουκρανία ξανάρχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, που δεν τηρήθηκε παρά εν μέρει, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις της.
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Κ’)
- Η νέα εξέλιξη για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Δεν θέλει ομάδα στη Δύση»
- Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
- ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
- Καρκίνος θυρεοειδούς – από τι εξαρτάται η εξέλιξή του;
- Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
- Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
- Από τους ρομποτικούς βραχίονες του McQueen στον πύραυλο της Chanel: Η πασαρέλα, η τέχνη, η αποθέωση
