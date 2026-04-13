Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.
Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας για το Πάσχα των ορθοδόξων έλαβε τέλος και τυπικά σήμερα Δευτέρα, αφού οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για χιλιάδες παραβιάσεις κατά μήκος της αχανούς γραμμής του μετώπου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Viacheslav Ratynskyi).
Ουκρανία και Ρωσία αντήλλαξαν κατηγορίες για την παραβίαση εκατοντάδες φορές της κατάπαυσης του πυρός
Αρχισε το Σάββατο στις 16:00 και επισήμως εξέπνευσε τα μεσάνυχτα, έπειτα από 32 ώρες εφαρμογής της, ουσιαστικά μόνο στη θεωρία.
Και αυτό διότι Ουκρανία και Ρωσία αντήλλαξαν χθες κατηγορίες για την παραβίαση εκατοντάδες φορές της κατάπαυσης του πυρός.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός που πρότεινε ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση.
Οπως πέρυσι…
Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές.
Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν κατόρθωσαν να φέρουν τις δύο εμπόλεμες πλευρές κοντά σε μια συμφωνία για να σταματήσουν οι μάχες που ξεκίνησαν με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τη διαδικασία αυτή να βυθίζεται περισσότερο σε τέλμα καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον στρεφόταν προς το Ιράν.
