Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Πασχαλινή εκεχειρία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του ανώτατου διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026.

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι αναμένει από την ουκρανική πλευρά να ακολουθήσει την ίδια στάση, υιοθετώντας αντίστοιχη εκεχειρία για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να διακόψουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας ωστόσο σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών ή προκλήσεων.