Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα
- Τι λένε οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τον 19χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα
- Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
- Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του»
- Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Πασχαλινή εκεχειρία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
Όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του ανώτατου διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026.
Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι αναμένει από την ουκρανική πλευρά να ακολουθήσει την ίδια στάση, υιοθετώντας αντίστοιχη εκεχειρία για την περίοδο του Πάσχα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να διακόψουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας ωστόσο σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών ή προκλήσεων.
- Γιορτή σήμερα 10 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Αταμάν: «Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Euroleague»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 10.04.2026]
- Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των reds
- Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0)
- Νέο «ψαλίδι» στη Disney με έως 1.000 απολύσεις
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις