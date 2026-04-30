Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios χθες Τετάρτη πως παρότρυνε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο και να αποφύγει την πλήρη επανέναρξη του πολέμου εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evan Vucci, επάνω, Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, και Μπενιαμίν Νετανιάχου).
«Να μην κατεδαφίζει κτίρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πολύ φρικτό και βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ»
«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά. Να μην κατεδαφίζει κτίρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πολύ φρικτό και βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη πως του «αρέσει» ο Λίβανος και η ηγεσία του και θεωρεί πως η χώρα μπορεί να «επιστρέψει».
«Ιράν» και «Χεζμπολάχ»
«Το Ιράν κατέστρεψε τον Λίβανο. Ο αντιπρόσωπός του (σ.σ. η Χεζμπολάχ) κατέστρεψε τον Λίβανο. Οταν εξουδετερώνεται το Ιράν, αυτομάτως εξουδετερώνεται η Χεζμπολάχ», υποστήριξε ακόμη.
President Trump: 🇺🇸🇮🇱 I asked Netanyahu to act more cautiously in Lebanon and avoid destroying buildings, as it harms Israel’s image. I love Lebanon and its leadership, but the problem is Hezbollah.
Source: N12
— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 29, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
