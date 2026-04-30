Χάος στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό και στην Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική εξαιτίας της αφόρητης κίνησης στους δρόμους.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται λίγο πριν τις 9 σήμερα Πέμπτη το πρωί η κίνηση με σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Η κίνηση στους δρόμους

Στον Κηφισό η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δυο ρεύματα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, με κατά τόπους καθυστερήσεις, ενώ πυκνή ροή παρατηρείται και στην άνοδο.

Ίδια η εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλιμο, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Δείτε την κίνηση σε βασικούς δρόμους από το Δελτίο Κυκλοφορίας της αστυνομίας:

Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο σε βασικές αρτηρίες και καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία, ενώ επιβραδύνσεις σημειώνονται και στην περιφερειακή Υμηττού.

Στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.