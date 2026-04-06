newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 06 Απριλίου 2026, 06:00

Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
A
A
Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Ο πόλεμος στο Ιράν ενισχύει τις φιλοδοξίες του Πούτιν όσον αφορά τον έλεγχο της Ουκρανίας, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ένας από τους πιο ηχηρούς αντιπάλους του Πούτιν.

Ο άλλοτε πλουσιότερος ρώσος ολιγάρχης, ο οποίος θα συμμετέχει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (22-25 Απριλίου), εκτιμά ότι τα επόμενα δέκα χρόνια η Ρωσία θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη.

Εκτιμάται ότι ο Πούτιν κερδίζει από τον πόλεμο στο Ιράν επειδή η αύξηση των τιμών ενέργειας τον διευκολύνει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ποια είναι η άποψή σας;

Είναι δώρο για τον Πούτιν. Πριν από την έναρξη του ιρανικού πολέμου, επρόκειτο να αντιμετωπίσει δύσκολες οικονομικές αποφάσεις. Τώρα, του δόθηκε η ευκαιρία να αναβάλει τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη για τον Πούτιν. Υπάρχουν όμως δύο πτυχές στις οποίες κερδίζει σημαντικά. Η πρώτη είναι η ηθική ικανοποίηση. Νιώθει ότι όλα όσα έχει κάνει ήταν ηθικά σωστά, κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ρωσικές ελίτ, αλλά και στις ευρωπαϊκές ελίτ. Το γεγονός ότι άνθρωποι όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αποτελούν πλέον μέρος του στρατοπέδου του, των ανθρώπων που πιστεύουν ότι μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους επιτιθέμενοι σε μια άλλη χώρα, είναι μια αρκετά σημαντική νίκη.

Η δεύτερη πτυχή, η οποία είναι ίσως η πιο σημαντική από στρατηγικής άποψης, είναι η συνειδητοποίηση ότι τα υπάρχοντα κανάλια μεταφοράς και οι ενεργειακοί πόροι της Μέσης Ανατολής δεν είναι αρκετά ασφαλή. Ποιες είναι οι συνέπειες; Πρώτον, η Κίνα εξετάζει πολύ πιο προσεκτικά τις υποσχέσεις του Πούτιν όσον αφορά την προμήθεια ενεργειακών πόρων μέσω ξηράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αγωγού της Σιβηρίας. Δεύτερον, η βόρεια θαλάσσια διαδρομή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένου του Μακρόν, θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο η Ευρώπη να συνομιλήσει με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν είναι γκάνγκστερ, μαφιόζος. Σε όλη του τη ζωή ήταν υπεράνω του νόμου ή εκτός νόμου. Το να του μιλάς από θέση αδυναμίας, στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, είναι πολύ κακή ιδέα, γιατί το μόνο που έχεις να περιμένεις είναι να ταπεινωθείς. Εις βάρος σου, θα κερδίσει επιπλέον πόντους για τον εαυτό του. Δεύτερον, μην περιμένετε καλούς όρους από αυτόν.

Και τρίτον, μην περιμένετε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ή τις υποσχέσεις του αν διαπιστώσει ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του. Θα έλεγα στον Μακρόν, αν η Γαλλία κατασκευάζει την ίδια ποσότητα βλημάτων με τη Ρωσία και αν κοστίζουν περίπου το ίδιο όσο στη Ρωσία, τότε θα μπορούσε πιθανώς να έχει μια επιτυχημένη συνομιλία με τον Πούτιν. Τι είδους συνομιλία θα μπορούσε να έχει με τον Πούτιν;

εικόνα που δείχνει τον Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

O Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Υποστηρίζετε ότι η Ευρώπη είναι πιο αδύναμη από τη Ρωσία, αλλά συλλογικά οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι πολύ πιο ισχυροί από τη Ρωσία.

Αν λάβετε υπόψη τις ΗΠΑ. Αλλά ο Πούτιν είναι απόλυτα βέβαιος σήμερα ότι δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις ΗΠΑ. Δεν είναι εντυπωσιακό ό,τι έχει κάνει η Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια για να αμυνθεί. Εχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές τον τελευταίο χρόνο, αλλά δεν είναι αρκετές.

Πόσο επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί την Ουγγαρία ως δούρειο ίππο για να προωθήσει τα συμφέροντά του στην Ευρώπη;

Η συνολική στρατηγική του Πούτιν είναι να προκαλεί συγκρούσεις, κατακερματισμό, διχασμό και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιεί. Ο Ορμπαν είναι μια χρήσιμη ευκαιρία για να καταστρέψει την ενότητα εντός της ΕΕ. Δεν είναι τόσο κρίσιμο, επειδή ο Βίκτορ Ορμπαν δεν είναι ο χειρότερος πονοκέφαλος για την ΕΕ. Ο Πούτιν βλέπει την Ευρώπη ως το κρίσιμο εμπόδιο για την επιτυχή έκβαση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Πώς βλέπετε τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία; Τι επιδιώκει ο Πούτιν και εκτιμάτε ότι θα κάνει ο Ζελένσκι συμβιβασμούς;

Είναι απολύτως σημαντικό για τον Πούτιν να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, να σταματήσει κατά μήκος της γραμμής επαφής στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα και είναι αρκετά έτοιμος να αποσύρει τα στρατεύματά του από τις περιοχές Χάρκοβο και Σουμερία. Αυτές ήταν οι φιλοδοξίες του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Τώρα, με τον πόλεμο στο Ιράν, οι φιλοδοξίες του θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Μία θα ήταν να έχει μια κυβέρνηση που θα ελέγχει στο Κίεβο, να ελέγχει την Ουκρανία με τον ίδιο τρόπο που ήλεγχε τη Φινλανδία. Εάν ο Ζελένσκι υπογράψει μια συμφωνία για να κάνει μια παραχώρηση στον Πούτιν σχετικά με ένα μέρος της περιοχής του Ντονέτσκ που δεν έχει ακόμη καταληφθεί από τη Ρωσία και όπου η Ουκρανία έχει οχυρώσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολιτική κρίση στην Ουκρανία.

Ο κίνδυνος είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Πούτιν δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτή την κρίση για να διεισδύσει στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό για τον Ζελένσκι.

Τι θα πυροδοτήσει την όρεξή του για περισσότερες απαιτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν;

Υπάρχει ηθική ικανοποίηση, η αίσθηση ότι η Αμερική δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θέση να ασκήσει πίεση στη Ρωσία. Η Ευρώπη παραμένει αρκετά ανυπεράσπιστη, ενώ είναι πιθανή η εξάντληση της προμήθειας όπλων (προς την Ουκρανία). Ο Πούτιν έχει την αίσθηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν τού δίνει πρόσθετες ευκαιρίες.

Πότε εκτιμάτε ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον ουκρανικό πόλεμο;

Αν θεωρήσουμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο, και υπάρχει τέτοια πιθανότητα, ο Πούτιν θα αποκομίσει κάποια οφέλη. Η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πιθανότατα θα συμβεί, αν συμβεί, μετά την εαρινή, καλοκαιρινή επίθεση. Η Ευρώπη είναι «τροφή» για τον Πούτιν. Δεν έχει την πολυτέλεια να ξοδεύει λιγότερο από το 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα.

Θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον της Ευρώπης;

Οχι, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα άρεσε ούτε στην Κίνα. Και η Ρωσία του Πούτιν εξαρτάται από την Κίνα 100%.

Είναι η Ευρώπη ευάλωτη σε μια επίθεση από τον Πούτιν;

Τα επόμενα δέκα χρόνια η Ρωσία θα βρίσκεται σε ψυχρό πόλεμο με την Ευρώπη. Η μορφή που θα πάρει είναι υβριδικός πόλεμος.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

inWellness
Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Sci-fi αρτ κόμικς 02.04.26

Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»

Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Έφη Αλεβίζου
Συνέντευξη 13.03.26

Barcelona - Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο