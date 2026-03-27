Δωρεές στον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας για να συνεχίσει την εισβολή της στην Ουκρανία, ζήτησε από τους ολιγάρχες της Ρωσίας, ο πρόεδρος Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συνεχίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, μέχρι η Μόσχα να εξασφαλίσει τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Τουλάχιστον δύο επιχειρηματίες δήλωσαν στον Πούτιν ότι θα ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στον αμυντικό προϋπολογισμό μετά από συνομιλίες την Πέμπτη, ανέφερε η εφημερίδα Financial Times.

Ο Πούτιν φέρεται να προωθεί την εισβολή μετά την άρνηση της Ουκρανίας να αποσυρθεί μονομερώς από το Ντονμπάς κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Ρωσία θα επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ σχετικά με έναν νέο γύρο συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε ότι βασικά ζητήματα -συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού- δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Στα 13,1 τρισεκατομμύρια ο αμυντικός εξοπλισμός του Κρεμλίνου

Ο αμυντικός λογαριασμός του Κρεμλίνου αυξήθηκε κατά 42% φτάνοντας τα 13,1 τρισεκατομμύρια ρουπίες (121 δισεκατομμύρια λίρες) πέρυσι και έχει επιδιώξει να σταθεροποιήσει την οικονομία της μέσω της φορολογίας.

Ο υπουργός Οικονομίας, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία εξετάζει έναν ακόμη φόρο απροσδόκητων εσόδων φέτος, εάν το ρούβλι συνεχίσει να αποδυναμώνεται. Η Ρωσία συγκέντρωσε 320 δισεκατομμύρια ρουπίες (2,95 δισεκατομμύρια λίρες) μέσω μιας εφάπαξ εισφοράς απροσδόκητων εσόδων 10% σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες το 2023.

Τον Ιανουάριο, το Κρεμλίνο αύξησε τον ΦΠΑ στο 22% σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια ρουπίες σε διάστημα τριών ετών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ρωσίας για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο διογκώθηκε σε περισσότερο από 90% του προβλεπόμενου για ολόκληρο το έτος αριθμού, καθώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ ανάγκασαν τη Μόσχα να πουλήσει πετρέλαιο σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

Νωρίτερα, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οι ρωσικές εταιρείες και η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσεκτική προσέγγιση όταν αποφασίζουν πώς θα δαπανήσουν τα απροσδόκητα κέρδη από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Τώρα που οι τιμές των παραδοσιακών μας εξαγωγών αυξάνονται, αλλά οι αγορές βρίσκονται σε αναταραχή, μπορεί να υπάρξει ο πειρασμός να επωφεληθούμε από την κατάσταση», δήλωσε σε επιχειρηματικούς ηγέτες στη Μόσχα.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι αυτός ο πειρασμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη σπατάλη των επιπλέον εσόδων, την καταβολή τους σε εταιρικά μερίσματα ή, στην περίπτωση του κράτους, την επέκταση των δαπανών του προϋπολογισμού.

«Πρέπει να παραμείνουμε συνετοί. Αν οι αγορές κινηθούν προς τη μία κατεύθυνση σήμερα, θα μπορούσαν να κινηθούν προς την άλλη αύριο», πρόσθεσε.

«Απαιτείται ένας μέτριος βαθμός συντηρητισμού και μια μετριοπαθώς συντηρητική προσέγγιση, τόσο στον εταιρικό τομέα όσο και στα δημόσια οικονομικά».

Τα παράπονα Ζελένσκι

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ θέτουν ως προϋπόθεση την προσφορά τους για εγγυήσεις ασφαλείας για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία την παραχώρηση από το Κίεβο ολόκληρης της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της χώρας στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Μέση Ανατολή σίγουρα έχει αντίκτυπο στον Πρόεδρο Τραμπ και νομίζω στα επόμενα βήματά του».

«Δυστυχώς, ο Πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να επιλέγει μια στρατηγική άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στην ουκρανική πλευρά».

«Θα ήθελα πολύ η αμερικανική πλευρά να καταλάβει ότι το ανατολικό τμήμα της χώρας μας αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μας».