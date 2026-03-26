Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 01:25

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σταδιακής αποστολής drones, φαρμάκων και τροφίμων στο Ιράν, αναφέρουν οι Financial Times. Επικαλούνται αναφορές δυτικών μυστικών υπηρεσιών που περιγράφουν λεπτομερώς τις προσπάθειες της Μόσχας να βοηθήσει την Τεχεράνη να αντέξει στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ανώτεροι Ιρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι άρχισαν να συζητούν κρυφά την παράδοση drones λίγες μέρες μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες. Η επεξεργασία των παραδόσεων ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν πέρυσι μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που δεν κατάφερε να δεσμεύσει τις πλευρές στην αμοιβαία άμυνα της άλλης.

Ήδη βοηθούν

Η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη και έχει παράσχει στον σύμμαχό της κρίσιμη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, δεδομένων στόχευσης και υποστήριξης πληροφοριών, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αλλά, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αποστολές όπλων, όπως drones, θα ήταν η πρώτη απόδειξη ότι η Μόσχα ήταν πρόθυμη να παράσχει όπλα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Ερωτηθείς για την αποστολή drones από τη Μόσχα στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά fake news αυτήν τη στιγμή. Ένα πράγμα είναι αλήθεια – συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία».

Ωστόσο, ανώτερος δυτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Μόσχα παρεμβαίνει όχι μόνο για να ενισχύσει τις μαχητικές ικανότητες των Ιρανών, αλλά και για να υποστηρίξει την ευρύτερη πολιτική σταθερότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Δημόσια, η Μόσχα έχει τονίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την έναρξη της σύγκρουσης, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα ότι έχει στείλει περισσότερους από 13 τόνους φαρμάκων στο Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν και σχεδιάζει να συνεχίσει τις αποστολές.

Η Ρωσία παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μονής κατεύθυνσης βασισμένα σε ιρανικά σχέδια για χρήση στην Ουκρανία από το 2023. Έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τις αεράμυνες και να μεταφέρουν βαρύτερα ωφέλιμα φορτία.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκιουστότσι, ανώτερο ερευνητής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών, που μίλησε στους FT, «οι Ιρανοί δεν χρειάζονται περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Χρειάζονται καλύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επιδιώκουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες».

Είπε επίσης ότι είχε ακούσει ανεξάρτητα από πηγές εντός του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τη Ρωσία αμέσως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσε ότι δεν είχαν προσδιορίσει την ακριβή κατηγορία των drones που η Ρωσία συμφώνησε να στείλει στο Ιράν αυτόν τον μήνα. Πρόσθεσαν ότι η Μόσχα θα ήταν σε θέση να παραδώσει μόνο μοντέλα όπως το Geran-2, τα οποία βασίζονται στο ιρανικό Shahed-136.

Προηγμένα ρωσικά όπλα

Επίσης, η Νικόλ Γκρατζέφσκι, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, η οποία μελετά τη σχέση Ρωσίας-Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να θέλει να αναστρέψει τη μηχανική των drones για να βοηθήσει στη βελτίωση των εγχώριων συστημάτων της.

Τα προηγμένα ρωσικά όπλα θα μπορούσαν επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ιρανικών επιθέσεων με drones, ειδικά αν η Τεχεράνη δεν είχε τον χρόνο να ενσωματώσει αυτήν την τεχνολογία στα εγχώρια συστήματά της, πρόσθεσε.

Η Γκρατζέφσκι δήλωσε: «Οι Ρώσοι βελτίωσαν δραματικά τα Shaheds, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων στους κινητήρες, την πλοήγηση και τις δυνατότητες αντι-παρεμβολών. Έτσι, αυτά τα συστήματα είναι ήδη πιο προηγμένα από αυτά που παρήγαγε το Ιράν εγχώρια».

Επίσης, σύμφωνα με τους FT, η Τεχεράνη ζήτησε επίσης από τη Ρωσία πιο προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και συμφώνησε σε συμφωνία τον περασμένο Δεκέμβριο για την παράδοση 500 φορητών μονάδων εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλων 9M336 σε διάστημα τριών ετών.

Η Ρωσία φέρεται ότι έχει απορρίψει τα ιρανικά αιτήματα για τους S-400, ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας της Μόσχας, δήλωσαν νυν και πρώην δυτικοί αξιωματούχοι.

Το Κρεμλίνο πιθανότατα θεωρεί ένα τέτοιο βήμα ως κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ. Ο στρατός του Ιράν θα απαιτούσε εκτεταμένη εκπαίδευση και οδηγίες για τη χρήση του σύνθετου S-400, που σημαίνει ότι τα ρωσικά πληρώματα θα στοχεύουν στην ουσία αμερικανικά αεροσκάφη υπό συνθήκες μάχης, πρόσθεσαν.

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Σύνταξη
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Σύνταξη
Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών

Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών

Σύνταξη
Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Σύνταξη
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Σύνταξη
