Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σταδιακής αποστολής drones, φαρμάκων και τροφίμων στο Ιράν, αναφέρουν οι Financial Times. Επικαλούνται αναφορές δυτικών μυστικών υπηρεσιών που περιγράφουν λεπτομερώς τις προσπάθειες της Μόσχας να βοηθήσει την Τεχεράνη να αντέξει στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ανώτεροι Ιρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι άρχισαν να συζητούν κρυφά την παράδοση drones λίγες μέρες μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες. Η επεξεργασία των παραδόσεων ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν πέρυσι μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που δεν κατάφερε να δεσμεύσει τις πλευρές στην αμοιβαία άμυνα της άλλης.

Ήδη βοηθούν

Η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη και έχει παράσχει στον σύμμαχό της κρίσιμη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων, δεδομένων στόχευσης και υποστήριξης πληροφοριών, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αλλά, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αποστολές όπλων, όπως drones, θα ήταν η πρώτη απόδειξη ότι η Μόσχα ήταν πρόθυμη να παράσχει όπλα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Ερωτηθείς για την αποστολή drones από τη Μόσχα στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά fake news αυτήν τη στιγμή. Ένα πράγμα είναι αλήθεια – συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία».

Ωστόσο, ανώτερος δυτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Μόσχα παρεμβαίνει όχι μόνο για να ενισχύσει τις μαχητικές ικανότητες των Ιρανών, αλλά και για να υποστηρίξει την ευρύτερη πολιτική σταθερότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Δημόσια, η Μόσχα έχει τονίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την έναρξη της σύγκρουσης, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα ότι έχει στείλει περισσότερους από 13 τόνους φαρμάκων στο Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν και σχεδιάζει να συνεχίσει τις αποστολές.

Η Ρωσία παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μονής κατεύθυνσης βασισμένα σε ιρανικά σχέδια για χρήση στην Ουκρανία από το 2023. Έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τις αεράμυνες και να μεταφέρουν βαρύτερα ωφέλιμα φορτία.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκιουστότσι, ανώτερο ερευνητής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών, που μίλησε στους FT, «οι Ιρανοί δεν χρειάζονται περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Χρειάζονται καλύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επιδιώκουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες».

Είπε επίσης ότι είχε ακούσει ανεξάρτητα από πηγές εντός του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης ότι είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τη Ρωσία αμέσως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσε ότι δεν είχαν προσδιορίσει την ακριβή κατηγορία των drones που η Ρωσία συμφώνησε να στείλει στο Ιράν αυτόν τον μήνα. Πρόσθεσαν ότι η Μόσχα θα ήταν σε θέση να παραδώσει μόνο μοντέλα όπως το Geran-2, τα οποία βασίζονται στο ιρανικό Shahed-136.

Προηγμένα ρωσικά όπλα

Επίσης, η Νικόλ Γκρατζέφσκι, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, η οποία μελετά τη σχέση Ρωσίας-Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να θέλει να αναστρέψει τη μηχανική των drones για να βοηθήσει στη βελτίωση των εγχώριων συστημάτων της.

Τα προηγμένα ρωσικά όπλα θα μπορούσαν επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ιρανικών επιθέσεων με drones, ειδικά αν η Τεχεράνη δεν είχε τον χρόνο να ενσωματώσει αυτήν την τεχνολογία στα εγχώρια συστήματά της, πρόσθεσε.

Η Γκρατζέφσκι δήλωσε: «Οι Ρώσοι βελτίωσαν δραματικά τα Shaheds, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων στους κινητήρες, την πλοήγηση και τις δυνατότητες αντι-παρεμβολών. Έτσι, αυτά τα συστήματα είναι ήδη πιο προηγμένα από αυτά που παρήγαγε το Ιράν εγχώρια».

Επίσης, σύμφωνα με τους FT, η Τεχεράνη ζήτησε επίσης από τη Ρωσία πιο προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και συμφώνησε σε συμφωνία τον περασμένο Δεκέμβριο για την παράδοση 500 φορητών μονάδων εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλων 9M336 σε διάστημα τριών ετών.

Η Ρωσία φέρεται ότι έχει απορρίψει τα ιρανικά αιτήματα για τους S-400, ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας της Μόσχας, δήλωσαν νυν και πρώην δυτικοί αξιωματούχοι.

Το Κρεμλίνο πιθανότατα θεωρεί ένα τέτοιο βήμα ως κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ. Ο στρατός του Ιράν θα απαιτούσε εκτεταμένη εκπαίδευση και οδηγίες για τη χρήση του σύνθετου S-400, που σημαίνει ότι τα ρωσικά πληρώματα θα στοχεύουν στην ουσία αμερικανικά αεροσκάφη υπό συνθήκες μάχης, πρόσθεσαν.