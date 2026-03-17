Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Ρωσία έχει επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία της με το Ιράν, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία και τακτικές drones για να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η Ρωσία προσπαθεί να διατηρήσει το Ιράν στον αγώνα κατά της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ και του Ισραήλ και να παρατείνει έναν πόλεμο που ωφελεί τη Ρωσία σε όλα τα μέτωπα: στρατιωτικά και οικονομικά. Η τεχνολογία που παρέχεται περιλαμβάνει εξαρτήματα τροποποιημένων drones Shahed, τα οποία προορίζονται να βελτιώσουν την επικοινωνία, την πλοήγηση (κεραία) και τη στόχευση, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ρωσία αξιοποιεί επίσης την εμπειρία της από τη χρήση drones στην Ουκρανία, προσφέροντας τακτική καθοδήγηση σχετικά με τον αριθμό των drones που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις και από ποια ύψη πρέπει να επιτίθενται, σύμφωνα με τις πηγές της WSJ. Η Ρωσία παρέχει ακόμα στο Ιράν τις τοποθεσίες στόχων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και εκείνες των περιφερειακών συμμάχων της.

Η συνεργασία αυτή έχει ενταθεί κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, με τη Ρωσία να παρέχει πρόσφατα δορυφορικές εικόνες απευθείας στο Ιράν, την στιγμή που οι εταιρείες δορυφορικών φωτογραφιών πλέον δημοσιεύουν τις φωτογραφίες τους μετά από 14 ημέρες.

Η Ρωσία βοηθά το Ιράν με τον ίδιο τρόπο που οι ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία

Η βοήθεια αυτή είναι παρόμοια με τις πληροφορίες που έχουν παράσχει οι ΗΠΑ την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αναλυτές. Στον Κόλπο, η βοήθεια της Μόσχας θεωρείται ότι βοήθησε το Ιράν στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συστημάτων ραντάρ στην περιοχή. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του συστήματος THAAD στην Ιορδανία, καθώς και άλλους στόχους στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις κινήσεις τόσο των χερσαίων όσο και των θαλάσσιων στόχων, βοηθώντας στον προσδιορισμό των στόχων πριν από την επίθεση, καθώς και στην εκτίμηση των ζημιών μετά από ένα χτύπημα.

«Εάν υπάρχουν λεπτομέρειες σε αυτές τις εικόνες που παρέχουν οι Ρώσοι, για παράδειγμα, σχετικά με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών, εγκαταστάσεις πυρομαχικών, μέσα αεροπορικής άμυνας και ναυτικές κινήσεις, που έχουν αξία ως πληροφορίες για τους Ιρανούς, αυτό θα τους βοηθούσε πραγματικά», δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον, πρώην αναλυτής της CIA με εξειδίκευση στον ιρανικό στρατό.

Τα δεδομένα που παρέχει η Ρωσία προέρχονται από έναν στόλο δορυφόρων που παρέχει πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Ο στόλος διαχειρίζεται από τις Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις, γνωστές με το ρωσικό ακρωνύμιο VKS.

Το Ιράν έχει πάρει κινήσεις από τις τακτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία

Το Ιράν έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στην επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ και των κρατών του Κόλπου σε αυτόν τον πόλεμο σε σύγκριση με τον πόλεμο των 12 ημερών του περασμένου έτους. Οι επιθέσεις της χώρας —με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την παραλύση των ραντάρ πριν από την εκτόξευση πυραύλων— μοιάζουν πολύ με τις τακτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι ιρανικοί στόχοι στον Κόλπο έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στα ραντάρ και στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου», δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι, καθηγήτρια στο Sciences Po, ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο στο Παρίσι. «Τα πακέτα επιθέσεων του Ιράν έχουν αρχίσει να μοιάζουν πολύ με αυτά της Ρωσίας».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με τη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία αρνήθηκε ότι παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει στις επιθέσεις του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η Μόσχα ενδέχεται να βοηθά το Ιράν «λίγο». «Με τον ίδιο τρόπο που βοηθάμε εμείς την Ουκρανία»

«Τίποτα από όσα παρέχονται στο Ιράν από οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή μας επιτυχία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς. «Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν χτυπήσει περισσότερους από 7.000 στόχους και έχουν καταστρέψει περισσότερα από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία, με αποτέλεσμα οι πυραυλικές επιθέσεις τους να μειωθούν κατά 90% και οι επιθέσεις με drones να μειωθούν κατά 95%».

Το Ιράν προμήθευσε τη Μόσχα με drones Shahed για τον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας

Όταν η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί τα Shahed στο πεδίο της μάχης, μια αντιπροσωπεία αρκετών δεκάδων Ιρανών αξιωματικών συγκεντρώθηκε στην Κριμαία για να παρακολουθήσει βίντεο με τις επιπτώσεις στις ουκρανικές πόλεις και τις θέσεις της πρώτης γραμμής. Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 drones τύπου Shahed από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν μάλιστα πούλησε μαζί και την άδεια κατασκευής των drone στη Ρωσία, τα οποία μετονομάστηκαν σε Geran – 2 με την Ρωσία να τα έχει προσαρμόσει, ώστε να πλοηγούνται και να στοχεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και να αντέχουν σε παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου. Τώρα μοιράζεται μερικές από αυτές τις καινοτομίες με το Ιράν.

Βοήθεια αλλά με όρους

Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Ρωσία στο Ιράν περιορίζεται όχι μόνο από τη δική της συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και από την απροθυμία του Κρεμλίνου να προκαλέσει την οργή του Τραμπ. Αν και η Μόσχα θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα για να εντείνει τη βοήθειά της, η τρέχουσα στήριξή της διαδραματίζει σημαντικό, αν και περιορισμένο, ρόλο στην ενίσχυση των πολεμικών προσπαθειών του Ιράν, ανέφερε ο Λάμσον.

«Οι κατηγορίες βοήθειας —συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δεδομένων και των συμβουλών σχετικά με τις τακτικές των drones— που παρέχει η Ρωσία είναι περιορισμένες, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύτιμες για τον πόλεμο και την ικανότητα του Ιράν να χτυπήσει συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις», είπε.

Ο πόλεμος έχει λειτουργήσει προς όφελος της Ρωσίας κατά κάποιον τρόπο, μειώνοντας τα αποθέματα των ΗΠΑ σε αναχαιτιστικά πυραύλους που χρειάζεται η Ουκρανία για την αεροπορική της άμυνα. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου, που αποτελεί τη ζωτική δύναμη της ρωσικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς στις αγορές ρωσικού πετρελαίου για να μειώσει τις τιμές.

Η Ρωσία δεν θέλει να χάσει τον πιο σταθερό της σύμμαχο στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος έχει επίσης μειονεκτήματα για τη Ρωσία, ειδικά αν ανατραπεί το καθεστώς στο Ιράν, αλλά η Μόσχα εξακολουθεί να βλέπει μια ευκαιρία να βοηθήσει έναν εταίρο και να χτυπήσει τις ΗΠΑ.

Παρά τη σχέση του Πούτιν με τον Τραμπ, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να βλέπει την Ουάσιγκτον ως στρατηγικό αντίπαλο, δήλωσε ο Σάμουελ Τσαράπ, διακεκριμένος καθηγητής πολιτικής για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Rand, ένα αμερικανικό think tank για θέματα άμυνας.

«Είναι μια ευκαιρία να μας δώσει μια γεύση από το ίδιο μας το φάρμακο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία στον τομέα των πληροφοριών», είπε.