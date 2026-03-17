17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 20:00

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, φάνηκε αρχικά ως το καθοριστικό πλήγμα για το καθεστώς. Ωστόσο, όσο ξεκαθαρίζει η εικόνα της εξουσίας στην Τεχεράνη, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η απώλεια ενός λιγότερο ορατού προσώπου ίσως αποδειχθεί πολύ πιο κρίσιμη για τη λειτουργία του συστήματος.

Λίγο πριν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτωθεί σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου, ένας Ιρανός αξιωματούχος άφησε να διαφανεί ποιος κρατούσε πραγματικά την εξουσία στο παρασκήνιο.

«Είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που μπορούν ακόμη να συναντήσουν τον ηγέτη και του έχει ανατεθεί να σώσει το σύστημα», δήλωσε στην Telegraph.

Ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόταν ήταν ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Λαριτζανί είναι πλέον νεκρός — ο τελευταίος σε μια σειρά ανώτατων στελεχών που δολοφονήθηκαν, και ίσως ο σημαντικότερος μέχρι στιγμής.

Ο Λαριτζανί,ο άνθρωπος που «κάνει το σύστημα να λειτουργεί»

Η φερόμενη δολοφονία του Λαριτζανί διαφέρει θεμελιωδώς από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη. Ο Χαμενεΐ ήταν η κεφαλή του ιρανικού κράτους, η θρησκευτική αυθεντία και ο συνταγματικός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

«Επισήμως, αυτός διοικεί τα πάντα εδώ»

Ο Λαριτζανί, αντίθετα, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το σύστημα να λειτουργεί. Θεωρείτο ότι είχε αναδειχθεί σε de facto ηγέτη του Ιράν από τον περασμένο Ιούνιο και ήταν ένας από τους ελάχιστους πραγματικούς διπλωμάτες που είχε η Ισλαμική Δημοκρατία εδώ και δεκαετίες.

Η επίσημη αποστολή του περιλάμβανε τη διαχείριση της ροής πληροφοριών μεταξύ των θεσμών, τον συντονισμό των διπλωματικών διαύλων, την καταστολή εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ φατριών και την εφαρμογή ελεγχόμενης διαδοχής ώστε να αποτραπεί ο κατακερματισμός του συστήματος σε ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας.

Τον περασμένο μήνα, ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωνε: «Επισήμως, αυτός διοικεί τα πάντα εδώ».

Ήταν ένας ρόλος που είχε καλλιεργήσει μέσα από 30 χρόνια εμπειρίας: ως υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης για μια δεκαετία, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, πρόεδρος της Βουλής για 12 χρόνια και, πιο πρόσφατα, προσωπικός απεσταλμένος του Χαμενεΐ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει

Το ερώτημα πλέον είναι αν υπάρχει κάποιος άλλος στο Ιράν που να διαθέτει τη θεσμική γνώση, την εμπιστοσύνη και την πρακτική κατανόηση της διακυβέρνησης που απαιτείται για να κρατηθεί το σύστημα ενωμένο.

Τα στοιχεία δείχνουν πως η απάντηση είναι όχι.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχεδιάστηκε ως ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλοεπικαλυπτόμενων θεσμών με σκόπιμα ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας. Για να λειτουργήσει με συνοχή, απαιτούσε συνεχή συντονισμό από το γραφείο του ανώτατου ηγέτη.

Ο πρόεδρος διοικεί την πολιτική κυβέρνηση αλλά λογοδοτεί στον ανώτατο ηγέτη. Οι Φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν μεγάλο μέρος της οικονομίας και του μηχανισμού ασφάλειας, αλλά θεωρητικά υπάγονται στην εξουσία του.

Η Συνέλευση των Ειδικών επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη, αλλά υπάρχει όσο εκείνος το επιτρέπει. Το Συμβούλιο των Φρουρών εγκρίνει τους υποψηφίους για εκλεγμένα αξιώματα με βάση κριτήρια που ορίζει ο ανώτατος ηγέτης.

Αυτή η δομή είχε στόχο να αποτρέψει οποιονδήποτε θεσμό από το να συγκεντρώσει αρκετή ισχύ ώστε να αμφισβητήσει τον ανώτατο ηγέτη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τον συντονισμό του.

Η αδυναμία του συστήματος είναι ότι απαιτεί κάποιον που να κατανοεί όλα αυτά τα κινούμενα μέρη και να μπορεί να τα κάνει να συνεργάζονται.

Η εις βάθος γνώση του Λαριτζανί δεν μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα ούτε να αντικατασταθεί εύκολα. Ήξερε ποιοι κληρικοί στην Κομ ασκούσαν πραγματική επιρροή και ποιοι είχαν απλώς εντυπωσιακούς τίτλους χωρίς ουσιαστική δύναμη.

Είχε περάσει δεκαετίες χτίζοντας σχέσεις με Ρώσους αξιωματούχους, Κινέζους διπλωμάτες και περιφερειακές δυνάμεις. Ήξερε πώς να δομεί διαπραγματεύσεις ώστε να δίνει στους σκληροπυρηνικούς την κάλυψη να αποδέχονται συμβιβασμούς.

Όταν ο Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε το 2020, το Ιράν αντικατέστησε τον επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς με τον Εσμαΐλ Καανί. Όταν σκοτώνονται πυρηνικοί επιστήμονες, μπορούν να εκπαιδευτούν νέοι.

Δεν υπάρχει όμως μηχανισμός για να αντικατασταθεί το πρόσωπο που ξέρει πώς να κάνει ολόκληρο το σύστημα να λειτουργεί συντονισμένα, γιατί αυτός ο ρόλος δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ ούτε αναγνωρίστηκε επίσημα.

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει τώρα το Ιράν δεν είναι αν οι επιμέρους θεσμοί μπορούν να επιβιώσουν — μπορούν — αλλά αν το σύστημα στο σύνολό του μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εκείνους που ήξεραν πώς να το συντονίζουν.

Σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου;

Παρότι το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο από ποτέ, η φερόμενη δολοφονία του Λαριτζανί δεν σηματοδοτεί απαραίτητα το τέλος του πολέμου. Υπάρχει νέος ανώτατος ηγέτης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η δολοφονία του Λαριτζανί αφήνει το Ιράν χωρίς κάποιον που να μπορεί αξιόπιστα να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Ήταν η μόνη μορφή που εμπιστεύονταν τόσο οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν όσο και οι ξένες κυβερνήσεις για τη διαμόρφωση συμφωνιών. Αυτό μπορεί να εξυπηρετεί όσους στο Ισραήλ επιθυμούν την κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά όσοι αναζητούν μια γρήγορη διέξοδο από έναν πόλεμο που προκαλεί παγκόσμια ενεργειακή κρίση ίσως απογοητευτούν.

