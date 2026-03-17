Tο χειρόγραφο μήνυμα που αποδίδεται στον Λαριτζανί μετά την είδησή του θανάτου του

Ο λογαριασμός του Αλί Λαριτζάνι στο Telegram δημοσίευσε ένα χειρόγραφο σημείωμα που αποδίδεται σε αυτόν λίγα λεπτά αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε.

Το χειρόγραφο συντάχθηκε με αφορμή την κηδεία των μελών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που σκοτώθηκαν όταν αμερικανικό υποβρύχιο, έπληξε τη φρεγάτα IRIS Dena στον Ινδικό Ωκεανό.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

«Η μνήμη τους θα παραμείνει αιώνια στις καρδιές του ιρανικού λαού και αυτές οι θυσίες θα ενισχύσουν τα θεμέλια του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πολλά χρόνια στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων. Ζητάμε από τον Παντοδύναμο Θεό να ανυψώσει τις τάξεις αυτών των αγαπημένων μαρτύρων» λέει στο μήνυμά του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο με αφορμή τη δήλωση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Λαριτζανί είναι νεκρός.

«Μόλις ενημερώθηκα από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου ότι ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Λαριτζάνι και ο αρχηγός της Μπασίτζ – της κεντρικής κατασταλτικής δύναμης του Ιράν – Σουλεϊμανί, εξοντώθηκαν χθες το βράδυ. Έχουν ενωθεί με τον Χαμενεΐ, και όλα τα ηττημένα μέλη του Άξονα του Κακού στα βάθη της κόλασης», ανέφερε.