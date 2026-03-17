17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «Κένεντι του Ιράν» που φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ;
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 18:18

Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «Κένεντι του Ιράν» που φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ;

Το περιοδικό Time το 2009 περιέγραψε την οικογένεια Λαριτζανί ως τους «Κένεντι του Ιράν», αντανακλώντας την κυριαρχία τους σε βασικούς θεσμούς του κράτους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Spotlight

Τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα Τρίτη το Ισραήλ, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα η Τεχεράνη.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε πρόσφατα πλήγματα εν μέσω κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι ο Αλί Λαριτζανί ήταν «ένας από τους πιο έμπειρους και σημαντικούς παράγοντες της ιρανικής ηγεσίας».

Όπως αναφέρει το BBC, μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, οι IDF αναφέρουν ότι ο Λαριτζανί «λειτουργούσε ως ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος» και ηγήθηκε της μάχης εναντίον του Ισραήλ και των γειτονικών χωρών.

Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί

Ο Λαριτζανί είναι μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στον μηχανισμό λήψης στρατηγικών αποφάσεων του Ιράν, επιβλέποντας την πολιτική εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυξημένης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου, ο Λαριτζανί είχε αναλάβει έναν πολύ πιο ορατό δημόσιο ρόλο από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που διορίστηκε για να αντικαταστήσει τον δολοφονημένο πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Αντίθετα, ο Λαριτζανί εθεάθη να περπατάει ανάμεσα σε πλήθη σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, μια κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως επίδειξη ανυπακοής κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την 1η Μαρτίου 2026, ο Λαριτζανί εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό διάγγελμα μετά από τις κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν ανώτερους Ιρανούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Χαμενεΐ.

Προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ», σηματοδοτώντας μια μετατόπιση πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] έχουν βάλει φωτιά στην καρδιά του ιρανικού έθνους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα κάψουμε τις καρδιές τους. Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

«Οι γενναίοι στρατιώτες και το μεγάλο έθνος του Ιράν θα δώσουν ένα αξέχαστο μάθημα στους καταραμένους διεθνείς καταπιεστές», πρόσθεσε.

Επιδραστική πολιτική δυναστεία σε σύγκριση με τους Κένεντι των ΗΠΑ

Ο Λαριτζανί προέρχεται από μια από τις πιο ισχυρές πολιτικές οικογένειες του Ιράν. Η δυναστεία του είχε τόσο μεγάλη επιρροή που το περιοδικό Time το 2009 περιέγραψε την οικογένεια Λαριτζανί ως τους «Κένεντι του Ιράν», αντανακλώντας την κυριαρχία τους σε βασικούς θεσμούς του κράτους.

Αρκετοί από τους αδελφούς του κατείχαν κορυφαίες θέσεις στο δικαστικό σώμα, στο κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής και σε κληρικούς, εδραιώνοντας την επιρροή της οικογένειας σε όλο το πολιτικό σύστημα του Ιράν.

Ο Λαριτζανί διετέλεσε γραμματέας του SNSC από τον Αύγουστο του 2025, ενώ προηγουμένως κατείχε τον ίδιο ρόλο μεταξύ 2005 και 2007. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του κοινοβουλίου από το 2008 έως το 2020 και βασικός διαπραγματευτης  για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η θητεία του ως επικεφαλής ασφαλείας συνέπεσε με αυξανόμενες στρατιωτικές εντάσεις και διπλωματικές αναταραχές, συμπεριλαμβανομένων διαφορών με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και έμμεσων διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Μετά την επανάσταση του 1979, ο Λαριτζανί εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πριν αναλάβει ανώτερους κυβερνητικούς ρόλους.

Αργότερα διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB και επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά, διαμορφώνοντας τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική.

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο και συγγραφέας πολλών βιβλίων

Ο Λαριτζανί κατείχε διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με έρευνα επικεντρωμένη στο έργο του Ιμμάνουελ Καντ.

Βαθιά επηρεασμένος από τον Ιμμάνουελ Καντ, ο Λαριτζανί έγραψε πολλά βιβλία, όπως:

  • Η μέθοδος των μαθηματικών στη φιλοσοφία του Καντ.
  • Μεταφυσική και Θετικές Επιστήμες στη Φιλοσοφία του Καντ.
  • Διαισθήσεις και Συνθετικές Προτάσεις στη Φιλοσοφία του Καντ.
  • Ανοιχτός Αέρας και Σύγχρονη Διακυβέρνηση: Μια Υπόσχεση προς τον Λαό.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
