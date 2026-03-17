Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο – Φωτιά σε βιομηχανική ζώνη της Ντόχα από θραύσματα

Συνεχίζεται για 18η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει σε απειλητικό τόνο το αίτημα για αποστολή πολυεθνικού στόλου τα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν δηλώνει ότι έχει κλείσει την πρόσβαση στους «εχθρούς μας».

Έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για την επίθεση σε ιρανικό δημοτικό σχολείο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 170 άτομα, κυρίως μαθήτριες.

Τεχεράνη και Λίβανος δέχονται μπαράζ βομβαρδισμών του Ισραήλ, που δέχεται ιρανικά αντίποινα στην επικράτειά του. Επιθέσεις με πυραύλους και drones, συνεχίζουν να στοχεύουν χώρες του Κόλπου. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, σε μια επίθεση που περιγράφηκε ως η εντονότερη από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί διέψευσε ότι έχει ανοιχτή γραμμή με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

