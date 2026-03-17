Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η Γαλλία «υπό τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες, δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την ελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν.

Αναφερόμενος στην πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της. Εξέφρασε, ωστόσο, την ευχή να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Μακρόν στην Κύπρο: Δεν θελήσαμε αυτό τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ξεκαθάρισε, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή ότι η Γαλλία και εν γένει η Ευρώπη δεν ήθελε αυτό τον πόλεμο και πως η στάση τους είναι καθαρά αμυντική.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μάλιστα, διεμήνυσε από την Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα πως «δεν θέλαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους συμπατριώτες μας, να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας και να αποφύγουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή», όπως έγραψε στα ελληνικά σε ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία ανέπτυξε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral, ενώ το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται κοντά στην Κύπρο.