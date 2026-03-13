Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατέστησε σαφές ότι ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει αμυντικός, μετά τον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ιράκ.

«Η θέση της Γαλλίας είναι καθαρά αμυντική, προς υποστήριξη των συμμάχων της και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέντευξη, παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Εμανουέλ Μακρόν συνέδεσε την επίθεση με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, αλλά αρνήθηκε να αποδώσει ευθύνες για τη δολοφονία.

Αντ’ αυτού, είπε ότι θα παραμείνει «συνετός», θα περιμένει να μιλήσει με τον Ιρακινό πρωθυπουργό και να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες από τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας.

Ο πρώτος Γάλλος νεκρός του πολέμου

Η επίθεση έγινε νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή. Σε αυτήν ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα εναντίον στρατευμάτων που συμμετείχαν σε άσκηση κατά της τρομοκρατίας στο βόρειο Ιράκ.

Το περιστατικό έρχεται καθώς η φιλοϊρανική ένοπλη ομάδα που ονομάζεται Ashab Al-Kahf ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα στοχεύσει «όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και την περιοχή», σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «ήρεμη, συγκροτημένη και αποφασισμένη». Είπε επίσης ότι θα συνεχίσει «να είναι αξιόπιστη με τους συμμάχους της, να προστατεύει τους πολίτες της και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και την ασφάλειά της».

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης την επίθεση «απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες βρίσκονταν στο Ιράκ στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας κατά του Ισλαμικού Κράτους.