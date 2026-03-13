Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι προετοιμασμένη για όλες τις απειλές μετά την αναχαίτιση ενός τρίτου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα κατά οποιωνδήποτε απειλών κατά του εναέριου χώρου μας, όπως ακριβώς κάναμε χθες το βράδυ», δήλωσε ο Ερντογάν σε δείπνο για το Ραμαζάνι.

«Κύρια προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτό το καμίνι της φωτιάς», πρόσθεσε.

Τρίτη κατάρριψη πυραύλου

Τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν την Παρασκευή έναν ακόμη πύραυλο που φαίνεται ότι εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Είναι η τρίτη αναχαίτιση σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα.

«Το πρωί της Παρασκευής, το ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία», ανέφερε η αμυντική συμμαχία σε ανάρτηση στο X. «Το ΝΑΤΟ παραμένει σε εγρήγορση και υπερασπίζεται σταθερά όλους τους συμμάχους του», πρόσθετε.

On Friday morning, NATO again successfully intercepted an Iranian ballistic missile heading to Türkiye. NATO remains vigilant and stands firm in its defence of all Allies — NATO Spokesperson (@NATOpress) March 13, 2026



Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν το Ιράν στόχευε άμεσα την Τουρκία ή εάν ο πύραυλος προοριζόταν να διασχίσει τον τουρκικό εναέριο χώρο καθ’ οδόν προς άλλο προορισμό. Η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι οι δύο πρώτοι αναχαιτισθέντες πύραυλοι δεν προέρχονταν από το Ιράν.

«Αδελφική χώρα»

Η Άγκυρα αντιτίθεται από την αρχή στον πόλεμο. Τα περιστατικά έχουν φέρει την Τουρκία σε δίλημμα, καθώς οι σχέσεις της με το Ισραήλ είναι τεταμένες, κυρίως μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης, σύμφωνα με τον Ερντογάν, το Ιράν είναι γείτονας της Τουρκίας και θεωρείται «αδελφική» χώρα.

Επίσης, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ερντογάν με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, την Τρίτη, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε:

«Λέγοντας ότι η Τουρκία δεν εγκρίνει τις παράνομες επεμβάσεις κατά του Ιράν και τη στόχευση των αδελφών χωρών στην περιοχή από το Ιράν, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η στόχευση των αδελφών χωρών δεν ωφελεί κανέναν και ότι όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν».

Ωστόσο, ανέφερε και τα εξής: «Επισημαίνοντας ότι η Τουρκία επηρεάζεται αρνητικά από μια σύγκρουση στην οποία δεν είναι μέρος, ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τέτοιων παραβιάσεων».