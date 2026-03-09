Βίντεο από την επιβίβασή του Μακρόν στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», που πλέει στη Μεσόγειο, λίγο μετά την τριμερή συνάντηση που είχε την Δευτέρα στην Πάφο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσνηώθηκε στο γαλλικό αεροπλανοφόρο με στρατιωτικό ελικόπτερο και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τη στιγμή της άφιξής του, αλλά και από την ομιλία που απηύθυνε στα μέλη του πληρώματος. Στο μήνυμά του προς τις ένοπλες δυνάμεις, τόνισε τον ρόλο της Γαλλίας στην προστασία των συμμάχων της και στις αποστολές που, όπως είπε, υπηρετούν τη σταθερότητα και την ειρήνη.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος Μακρόν απευθύνεται στο πλήρωμα: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι ξανά ανάμεσά σας, πίσω σε αυτό το υπόστεγο στο Σαρλ ντε Γκωλ. Η Γαλλία είναι εδώ για να προστατεύσει τους δικούς της, να σταθεί στο πλευρό των συμμάχων και των φίλων της που δέχονται επίθεση και να συμμετάσχει σε αποστολές ζωτικής σημασίας. Θα προχωρήσουμε με ηρεμία. Η παρουσία σας αποδεικνύει τη δύναμη της Γαλλίας ως δύναμη ειρήνης στο πλευρό των φίλων της».

Δείτε το βίντεο:

À bord du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. pic.twitter.com/wK3aM3bIVY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Στη Σούδα ο Μακρόν – Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας, θα επιθεωρήσει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Στη βάση της Σούδας έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας, επιστρέφοντας από την τριμερή συνάντηση με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in η συνάντηση προέκυψε τις τελευταίες ώρες.

Ο Μακρόν έγινε δεκτός από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με τον οποίο επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο προκειμένου να επιθεωρήσουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».