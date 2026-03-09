Στη Σούδα ο Μακρόν – Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας, θα επιθεωρήσει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Στη βάση της Σούδας έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας, επιστρέφοντας από την τριμερή συνάντηση με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κ. Μακρόν έγινε δεκτός από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με τον οποίο επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο προκειμένου να επιθεωρήσουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ», το οποίο πλέει βόρεια της Κρήτης, συνοδευόμενο από άλλα σκάφη, με κατεύθυνση την Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in η συνάντηση προέκυψε τις τελευταίες ώρες.

«Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος. «Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο την Τρίτη.