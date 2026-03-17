Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ – «Το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή»

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Κεντ, υπέβαλε την παραίτησή του εν μέσω του πολέμου που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν αποτελούσε «άμεση απειλή για το έθνος μας».

«Μετά από πολύ προβληματισμό, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως διευθυντής του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Κεντ. «Δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω της πίεσης του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», πρόσθεσε.

Δηλώσεις-βόμβα

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας “Πρώτα η Αμερική” και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τζο Κεντ στην επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τόνισε ο Κεντ.

Ως επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ο Κεντ ήταν υπεύθυνος μιας υπηρεσίας που είχε επιφορτιστεί με την ανάλυση και τον εντοπισμό τρομοκρατικών απειλών.

Πριν εισέλθει στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κεντ διεξήγαγε δύο ανεπιτυχείς εκστρατείες για το Κογκρέσο στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Υπηρέτησε επίσης στον στρατό, με 11 αποσπάσεις στους «Πράσινους Μπερέδες», και συνέχισε εργαζόμενος στη CIA.