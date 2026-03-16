Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν έρθει σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα τόσο με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios όσο και με τον ιστότοπο Drop Site. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος έχει την πρωτοβουλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη ζητά διάλογο. Το Ιράν το αρνείται κατηγορηματικά και δηλώνει ότι δεν διαπραγματεύεται.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει περισσότερο από όσο θα ήθελαν οι ΗΠΑ.

«Δεν απαντούν»

Σύμφωνα με το Drop Site, που επικαλείται Ιρανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, έστειλε προσωπικά μηνύματα σε αξιωματούχους στην Τεχεράνη, την περασμένη εβδομάδα διερευνώντας τις δυνατότητες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Μεταξύ των παραληπτών ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει απαντήσει στον Γουίτκοφ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης στο Drop Site ότι η Τεχεράνη έχει επίσης λάβει μηνύματα από τον Λευκό Οίκο μέσω τρίτων χωρών.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Drop Site ότι «λόγω των αποφάσεων που έλαβαν οι κορυφαίες αρχές [του Ιράν], δεν εστάλη καμία απάντηση στα μηνύματα του» Γουίτκοφ. Και πρόσθεσε ότι «το μήνυμα εδώ είναι σαφές: Το Ιράν έκλεισε για άλλη μια φορά το παράθυρο για οποιεσδήποτε άμεσες διαπραγματεύσεις».

Ο αξιωματούχος εξήγησε ότι «η εξουσία κήρυξης κατάπαυσης του πυρός ανήκει αποκλειστικά στον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας. Δεν είναι κάτι για το οποίο ο υπουργός Εξωτερικών ή οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος ή οργανισμός στο Ιράν θα έστελνε μηνύματα σε μια ξένη πλευρά».

Η διάψευση του Λευκού Οίκου

Η αμερικανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, διαψεύδει ότι οι επαφές γίνονται με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον.

Χαρακτήρισε το δημοσίευμα του Drop Site, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου «καθαρή μυθοπλασία» και πως το «ριζοσπαστικό, αριστερό Drop Site News σαφώς κουβαλάει νερό για το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».

Υποστηρίζει επίσης ότι «η Επιχείρηση Επική Οργή θα συνεχιστεί αμείωτη μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ, ως Αρχιστράτηγος, να αποφασίσει ότι οι στόχοι της Επιχείρησης Επική Οργή, συμπεριλαμβανομένου του να μην αποτελεί πλέον το Ιράν στρατιωτική απειλή, έχουν υλοποιηθεί πλήρως».

Ο Στιβ Γουίτκοφ δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Ωστόσο, ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ. «Ποτέ δεν ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός και ποτέ δεν ζητήσαμε καν διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο CBS. «Είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε όσο χρειαστεί. Και αυτό έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό μέχρι ο Πρόεδρος Τραμπ να φτάσει στο σημείο ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς νίκη».

Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε με το Drop Site, υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η επικοινωνία με τις ΗΠΑ δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε την αποφασιστικότητα του Ιράν και επιδιώκει αναβολή. «Τώρα που είδαν ότι η ιρανική πλευρά δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα αιτήματα, προσπαθούν να αντισταθμίσουν την αμηχανία τους διαστρεβλώνοντας την αφήγηση στα μέσα ενημέρωσης».

«Μηνύματα κειμένου»

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, έχει επανενεργοποιηθεί κανάλι άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο και ακόμη μία πηγή, ο Αραγτσί έστειλε μηνύματα κειμένου στον Γουίτκοφ που επικεντρώνονταν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών που προσπάθησε να ανοίξει τον δίαυλο, αλλά οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν.

Καμία από τις πηγές δεν μίλησε λεπτομερώς για το πόσα μηνύματα είχαν ανταλλαγεί ή για το περιεχόμενό τους.

Τι λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν ήταν σαφές εάν οι εμπλεκόμενοι Ιρανοί αξιωματούχοι ήταν εξουσιοδοτημένοι να συνάψουν συμφωνία.

«Θέλουν να συνάψουν συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… Έχουν ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είναι αντίθετος στις συνομιλίες με τους Ιρανούς «γιατί μερικές φορές προκύπτουν καλά πράγματα από αυτό». Σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει αποφάσεις στο Ιράν, επειδή πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι νεκροί. Ανέφερε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί και μπορεί να είναι νεκρός.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε το αίτημα του Ιράν για «αποζημιώσεις» ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά είπε ότι ο Τραμπ ήταν ανοιχτός σε μια συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν «να ενσωματωθεί με τον υπόλοιπο κόσμο και να βγάλει χρήματα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση», είπε ο αξιωματούχος.

Τι λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη, από την άλλη πλευρά, επιμένει ότι δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ. Ότι δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά. Το Ιράν θέλει εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη, σημειώνουν.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί ο Αμπάς Αραγτσί να μην είναι βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στο Ιράν, αλλά φαίνεται να ενεργεί σε συντονισμό με τον Αλί Λαριτζανί. Ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σύμφωνα με πηγές, είναι ο de facto πολιτικός ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί συνομιλητή τους, επειδή έχουν μια προϋπάρχουσα σχέση μαζί του. Επίσης, είναι ακόμα ζωντανός.