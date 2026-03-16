Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Carlos Barria).

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά».

President Trump On IRAN: 🇺🇸🇮🇷»They want to negotiate badly, as they should, but I don’t think they’re ready to do what they have to do.» «We will Finish the job” pic.twitter.com/QUYzajiW3y — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 16, 2026

Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

«Δεν ζήτησε ποτέ»

Το Ιράν δεν ζήτησε ποτέ από τις ΗΠΑ εκεχειρία, υποστήριξε χθες Κυριακή, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απαντώντας σε προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Τεχεράνη «παρακαλάει» για διαπραγμάτευση.

Και επισήμανε ότι η Τεχεράνη «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της για όσο χρειαστεί» (περισσότερα εδώ).