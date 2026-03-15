Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 17:54

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

Το Ιράν δεν ζήτησε ποτέ από τις ΗΠΑ εκεχειρία, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη «παρακαλάει» για διαπραγμάτευση. Ο Αραγτσί, σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS, επισήμανε ότι η Τεχεράνη «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της για όσο χρειαστεί».

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Είπε ότι η κυβέρνηση της χώρας του είναι «αρκετά σταθερή και ισχυρή» για να υπερασπιστεί τον λαό της χωρίς διαπραγματεύσεις.

• Διαβάστε όλες τις εξελίξεις της ημέρας στη Μέση Ανατολή  στο liveblogging του in

«Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός, ούτε καν διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε στην εκπομπή «Face the Nation».

Και πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν βλέπει κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να μιλήσει με Αμερικανούς. Επειδή μιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν, και αυτή ήταν η δεύτερη φορά», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πόλεμος-επιλογή των ΗΠΑ

Ο Αμπάς Αραγτσί επισήμανε στο CBS ότι η εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «είναι ένας πόλεμος επιλογής του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα συνεχίσουμε την αυτοάμυνά μας», πρόσθεσε. Επίσης, την ώρα που οι ΗΠΑ καλούν και άλλες χώρες να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να «ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είπε:

«Είμαστε ανοιχτοί σε χώρες που επιθυμούν να συζητήσουν μαζί μας για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους. Έχουμε δεχτεί αιτήματα από αρκετές χώρες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους».

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει τις συγκεκριμένες χώρες.

«Αυτό είναι στο χέρι των ενόπλων δυνάμεών μας να το αποφασίσουν και έχουν ήδη αποφασίσει να επιτρέψουν, όπως γνωρίζετε, σε μια ομάδα πλοίων που ανήκουν σε διάφορες χώρες να περάσουν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Με τον τρόπο αυτό επανέλαβε τους ισχυρισμούς Ιρανών αξιωματούχων ότι σε ορισμένες χώρες επιτράπηκε να περάσουν πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί σημείωσε, όμως, ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες, από επιλογή τους, «δεν έρχονται οι ίδιες λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί εκεί, λόγω της επιθετικότητας των ΗΠΑ».

«Πλήττουμε χώρες που έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε γειτονικές χώρες «απάντηση» στις αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν το έδαφος περιφερειακών συμμάχων.

«Αυτές είναι οι χώρες που έχουν παραχωρήσει το έδαφός τους στις αμερικανικές δυνάμεις για να μας επιτεθούν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε; Απλώς να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τις αμερικανικές δυνάμεις να μας επιτίθενται από το έδαφός τους; … Στοχεύουμε μόνο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, αμερικανικές εγκαταστάσεις και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Όλα ανήκουν στους Αμερικανούς».

«Το ουράνιο είναι κάτω από τα ερείπια»

Ο Αμπάς Αραγτσί ρωτήθηκε και για το πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. «Βρίσκονται κάτω από τα ερείπια εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις», είπε, όπως επαληθεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

«Υπάρχει η δυνατότητα να ανακτηθούν, αλλά υπό την επίβλεψη του οργανισμού. Αν κάποια μέρα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα είναι υπό την επίβλεψη του οργανισμού. Αλλά προς το παρόν, δεν έχουμε πρόγραμμα. Δεν έχουμε σχέδιο να τα ανακτήσουμε από τα ερείπια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, το Ιράν είχε προηγουμένως προσφερθεί να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του κατά 60% στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αλλά, πρόσθεσε, «προς το παρόν, τίποτα δεν βρίσκεται στο τραπέζι».

Όσον αφορά τους Αμερικανούς που κρατούνται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιογράφου Ρεζά Βαλιζαντέχ, και του Καμράν Χεκματί, είπε: «Αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν επιτεθούν στις φυλακές μας, υποθέτω ότι είναι ασφαλείς».

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Σύνταξη
ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Κόσμος 15.03.26

Όχι και τόσο διπλωματικό: Το καταστροφικό δίδυμο που έπεισε τον Τραμπ (όπως λέει) για τον πόλεμο στο Ιράν

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Το δώρο του... Εγκέλαδου 15.03.26

Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Γεώργιος Μαζιάς
Ισχυρά πλήγματα του Ισραήλ στο δυτικό Ιράν – Επίθεση με drone σε ιταλική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 15.03.26 Upd: 17:16

Ισχυρά πλήγματα του Ισραήλ στο δυτικό Ιράν - Επίθεση με drone σε ιταλική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης, διαψεύδει το Τελ Αβίβ

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Γολγοθάς 15.03.26

«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Σύνταξη
Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.03.26

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Περιστατικό εκφοβισμού 15.03.26

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη

Σύνταξη
ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»
Μπάσκετ 15.03.26

Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»

Τρομερές δηλώσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να τονίζει ότι άπαντες στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Σύνταξη
«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»
Άλλα Αθλήματα 15.03.26

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»

Κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρη - ΟΦΘ και ζητούσαν την αφαίρεση των διακριτικών από τους αθλητές τους γονείς τους και τα μέλη της αποστολής των κιτρινόμαυρων.

Σύνταξη
Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Αναπτυξιακό μοντέλο 15.03.26

Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy

Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
Premier League 15.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Stoiximan GBL 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Βόλος
Super League 15.03.26

LIVE: Κηφισιά – Βόλος

LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
Premier League 15.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
Premier League 15.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

