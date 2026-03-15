Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»

Το Ιράν δεν ζήτησε ποτέ από τις ΗΠΑ εκεχειρία, υποστήριξε σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη «παρακαλάει» για διαπραγμάτευση. Ο Αραγτσί, σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS, επισήμανε ότι η Τεχεράνη «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της για όσο χρειαστεί».

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Είπε ότι η κυβέρνηση της χώρας του είναι «αρκετά σταθερή και ισχυρή» για να υπερασπιστεί τον λαό της χωρίς διαπραγματεύσεις.

«Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός, ούτε καν διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε στην εκπομπή «Face the Nation».

Και πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν βλέπει κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να μιλήσει με Αμερικανούς. Επειδή μιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν, και αυτή ήταν η δεύτερη φορά», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πόλεμος-επιλογή των ΗΠΑ

Ο Αμπάς Αραγτσί επισήμανε στο CBS ότι η εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «είναι ένας πόλεμος επιλογής του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα συνεχίσουμε την αυτοάμυνά μας», πρόσθεσε. Επίσης, την ώρα που οι ΗΠΑ καλούν και άλλες χώρες να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να «ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είπε:

«Είμαστε ανοιχτοί σε χώρες που επιθυμούν να συζητήσουν μαζί μας για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους. Έχουμε δεχτεί αιτήματα από αρκετές χώρες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους».

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει τις συγκεκριμένες χώρες.

«Αυτό είναι στο χέρι των ενόπλων δυνάμεών μας να το αποφασίσουν και έχουν ήδη αποφασίσει να επιτρέψουν, όπως γνωρίζετε, σε μια ομάδα πλοίων που ανήκουν σε διάφορες χώρες να περάσουν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Με τον τρόπο αυτό επανέλαβε τους ισχυρισμούς Ιρανών αξιωματούχων ότι σε ορισμένες χώρες επιτράπηκε να περάσουν πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί σημείωσε, όμως, ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες, από επιλογή τους, «δεν έρχονται οι ίδιες λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί εκεί, λόγω της επιθετικότητας των ΗΠΑ».

«Πλήττουμε χώρες που έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε γειτονικές χώρες «απάντηση» στις αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν το έδαφος περιφερειακών συμμάχων.

«Αυτές είναι οι χώρες που έχουν παραχωρήσει το έδαφός τους στις αμερικανικές δυνάμεις για να μας επιτεθούν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε; Απλώς να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τις αμερικανικές δυνάμεις να μας επιτίθενται από το έδαφός τους; … Στοχεύουμε μόνο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, αμερικανικές εγκαταστάσεις και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Όλα ανήκουν στους Αμερικανούς».

«Το ουράνιο είναι κάτω από τα ερείπια»

Ο Αμπάς Αραγτσί ρωτήθηκε και για το πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. «Βρίσκονται κάτω από τα ερείπια εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις», είπε, όπως επαληθεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

«Υπάρχει η δυνατότητα να ανακτηθούν, αλλά υπό την επίβλεψη του οργανισμού. Αν κάποια μέρα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα είναι υπό την επίβλεψη του οργανισμού. Αλλά προς το παρόν, δεν έχουμε πρόγραμμα. Δεν έχουμε σχέδιο να τα ανακτήσουμε από τα ερείπια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, το Ιράν είχε προηγουμένως προσφερθεί να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του κατά 60% στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αλλά, πρόσθεσε, «προς το παρόν, τίποτα δεν βρίσκεται στο τραπέζι».

Όσον αφορά τους Αμερικανούς που κρατούνται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιογράφου Ρεζά Βαλιζαντέχ, και του Καμράν Χεκματί, είπε: «Αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν επιτεθούν στις φυλακές μας, υποθέτω ότι είναι ασφαλείς».