Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 08:00

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Spotlight

Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ήδη στο στόχαστρο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον δολοφονημένο πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως ανώτατος ηγέτης της χώρας, αποτελεί μη αποδεκτή επιλογή.

Αν και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διαθέτει μεγάλη εξουσία, δεν αποτελεί τη μοναδική αρχή.

Αντίθετα, είναι μία από τις πολλές θέσεις και θεσμούς μέσω των οποίων το 47χρονο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας οργανώνει τη δομή διακυβέρνησής του.

Ακολουθεί μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και αλληλεπιδρά η καθεμία από αυτές τις οντότητες, σύμφωνα με τον Έρικ Λομπ, Καθηγητή Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Ο Ανώτατος Ηγέτης: Η κορυφή της εξουσίας

Η θέση του Ανώτατου Ηγέτη καθιερώθηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, βασισμένη στην αρχή του Βελάγιατ-ε Φακίχ, ή Κηδεμονία του Νομομαθούς.

Με ρίζες στο Δωδεκαδικό Σιιτισμό, αυτή η δοξασία υποστηρίζει ότι οι υποθέσεις της χώρας πρέπει να εποπτεύονται από δίκαιους νομικούς μέχρι την επιστροφή του 12ου Ιμάμη, ο οποίος πιστεύεται ότι κρύφτηκε το 874 μ.Χ.

Άφιξη του Χομεϊνί την 1η Φεβρουαρίου 1979, συνοδευόμενου από έναν πιλότο της Air France. Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωθε για την επιστροφή του από την εξορία, απάντησε «Hichi» (Τίποτα).

Αυτή η έννοια θεσμοθετήθηκε από τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, τον πρώτο ανώτατο ηγέτη, ο οποίος ηγήθηκε του Ιράν για μια δεκαετία μέχρι το θάνατό του το 1989.

Αρχικά, το Σύνταγμα απαιτούσε ο ανώτατος ηγέτης να είναι μεγάλος Αγιατολάχ και «πηγή μίμησης» (marja’ al-taqlid), ο υψηλότερος βαθμός στην ιεραρχία των σιιτών κληρικών.

Ωστόσο, οι συνταγματικές τροποποιήσεις του 1989 επέτρεψαν στον Αλί Χαμενεΐ, έναν κληρικό μεσαίου βαθμού εκείνη την εποχή, να διαδεχθεί τον Χομεϊνί.

Ο Ρουχόλα Χομεϊνί σε ένα ισλαμικό γυμνάσιο στην Τεχεράνη

Ενώ ο ανώτατος ηγέτης υπηρετεί ισόβια, το άρθρο 111 του συντάγματος εξουσιοδοτεί τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να τον απομακρύνει εάν κριθεί πολιτικά ή θρησκευτικά ακατάλληλος.

Στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης εποπτεύει τις ένοπλες δυνάμεις, διορίζει τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εποπτεύει τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και ασκεί επιρροή σε όλους τους κλάδους της κυβέρνησης.

Μέσω του Συμβουλίου των Φυλάκων, μπορεί να ελέγχει τους υποψηφίους στις εκλογές και ακόμη και να ασκεί βέτο σε νομοθετικές πράξεις του κοινοβουλίου.

Ο ανώτατος ηγέτης είναι επίσης ο ανώτατος διοικητής όλων των ενόπλων δυνάμεων, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού ιρανικού στρατού (Artesh).

Η Προεδρία: Αρχηγός της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος, που θεσπίστηκε από το Σύνταγμα του 1979, υπηρετεί ως αρχηγός της κυβέρνησης και δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον ανώτατο ηγέτη.

Σε αντίθεση με τον ανώτατο ηγέτη, ο πρόεδρος λογοδοτεί άμεσα στον λαό, με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι, επικεφαλής του δικαστικού σώματος, και ο Αλιρέζα Αράφι, αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας του Ιράν σε άγνωστη τοποθεσία, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, στο Ιράν, 1 Μαρτίου 2026

Οι υποψήφιοι για την προεδρία, ωστόσο, πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φυλάκων, δίνοντας ουσιαστικά στον ανώτατο ηγέτη έμμεσο έλεγχο επί του ποιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα.

Ο πρόεδρος ηγείται του Υπουργικού Συμβουλίου και διορίζει υπουργούς, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του κοινοβουλίου, αλλά ο ανώτατος ηγέτης διατηρεί την εξουσία να απολύει τόσο υπουργούς όσο και τον αντιπρόεδρο.

Οι Ιρανοί πρόεδροι συνήθως υπηρετούν το πολύ δύο συνεχόμενες θητείες, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις.

Για παράδειγμα, ο Εμπραχίμ Ραΐσι κυβέρνησε από το 2021 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του σε αεροπορικό δυστύχημα με ελικόπτερο το 2024.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις για την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη, Ιράν, στις 11 Φεβρουαρίου 2026. Ιστοσελίδα της Προεδρίας του Ιράν/WANA

Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων: Εποπτεία, αλλά περιορισμένη

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ή Majles-e Khobregan-e Rahbari, που ιδρύθηκε το 1979, έχει ως αποστολή τον διορισμό, την εποπτεία και, αν χρειαστεί, την απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη.

Αποτελούμενη από περίπου 80 αγιατολάχ και μουτζταχίντ (ισλαμικούς νομικούς εμπειρογνώμονες), η συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με τις εργασίες της να παραμένουν εμπιστευτικές.

Τα μέλη έχουν οκταετή θητεία και εκλέγονται άμεσα από τους Ιρανούς πολίτες, ωστόσο όλοι οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να περάσουν τη διαδικασία ελέγχου του Συμβουλίου των Φυλάκων, γεγονός που περιορίζει την ουσιαστική εποπτεία.

Ιστορικά, οι μεταρρυθμιστές υποψήφιοι έχουν αποκλειστεί, με αποτέλεσμα η συνέλευση να κυριαρχείται από συντηρητικούς και σκληροπυρηνικούς πιστούς στον ανώτατο ηγέτη.

Έτσι, αυτό το σύστημα έχει μετατρέψει τη συνέλευση σε ένα κατά κύριο λόγο συμβολικό όργανο με περιορισμένη ικανότητα να αμφισβητήσει τον ηγέτη.

Συμβούλιο Φυλάκων: Φύλακας των εκλογών και του νόμου

Το Συμβούλιο Φυλάκων (Shoura-ye Negahban) ασκεί σημαντική εξουσία τόσο στον νομοθετικό όσο και στον εκλογικό τομέα.

Αποτελούμενο από δώδεκα μέλη — τα μισά διορίζονται απευθείας από τον ανώτατο ηγέτη και τα μισά από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την έγκριση του κοινοβουλίου — το συμβούλιο μπορεί να ασκήσει βέτο σε κοινοβουλευτικούς νόμους και να αποκλείσει υποψηφίους για την προεδρία, το κοινοβούλιο ή τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων.

Αν και το συμβούλιο έχει ασκήσει περιστασιακά την ανεξαρτησία του, όπως με την ανατροπή απαγορεύσεων σε ορισμένους υποψηφίους, έχει μετατραπεί όλο και περισσότερο σε μηχανισμό εδραίωσης του συντηρητικού και σκληροπυρηνικού ελέγχου.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι μεταρρυθμιστές υποψήφιοι αποκλείονται συστηματικά, διαμορφώνοντας το πολιτικό τοπίο προς όφελος των φατριών που προτιμά ο ανώτατος ηγέτης.

Συμβούλιο Διακρίσεως της Σκοπιμότητας: Συμβουλευτικός και Διαμεσολαβητικός Ρόλος

Ιδρυμένο το 1988, το Συμβούλιο Διακρίσεως της Σκοπιμότητας (Majma’-e Tashkhis-e Maslahat-e Nezam) δημιουργήθηκε αρχικά για την επίλυση διαφορών μεταξύ του Συμβουλίου των Φυλάκων και του κοινοβουλίου.

Με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε σε στρατηγικό συμβουλευτικό όργανο για τον ανώτατο ηγέτη σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Τα μέλη, όλα διορισμένα από τον ανώτατο ηγέτη, παρέχουν καθοδήγηση και βοηθούν στη διαχείριση της ισορροπίας εξουσίας εντός της ιρανικής κυβέρνησης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Αλί Χαμενεΐ χρησιμοποίησε το συμβούλιο για να περιορίσει την εξουσία ενός κοινοβουλίου με πλειοψηφία μεταρρυθμιστών και να εξασφαλίσει τον έλεγχό του επί των διορισμών του Συμβουλίου των Φυλάκων.

Σήμερα, συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας θεσμός με επιρροή για την ενίσχυση των συντηρητικών πολιτικών και την εποπτεία των κυβερνητικών κλάδων.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου στην Τεχεράνη, Ιράν, στις 22 Ιανουαρίου 2023 [Majid Asgaripour/WANA μέσω Reuters]

Κοινοβούλιο του Ιράν: Περιορισμένη νομοθετική εξουσία

Το μονομελές κοινοβούλιο του Ιράν, η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση, εκπροσωπεί τον νομοθετικό κλάδο. Τα 290 μέλη του εκλέγονται άμεσα για τετραετή θητεία και μπορούν να προτείνουν νόμους και να εγκρίνουν διορισμούς στο προεδρικό υπουργικό συμβούλιο.

Το κοινοβούλιο έχει επίσης την εξουσία να υποβάλει πρόταση μομφής κατά του προέδρου ή των υπουργών σε περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος.

Ωστόσο, η νομοθετική του εξουσία περιορίζεται από το Συμβούλιο των Φυλάκων, το οποίο μπορεί να απορρίψει νόμους που θεωρούνται ασυμβίβαστοι με το Σύνταγμα ή τις ισλαμικές αρχές.

Σε πρόσφατες εκλογές, όπως οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 2024 με συμμετοχή μόλις 41%, παρατηρήθηκε ευρύς αποκλεισμός μετριοπαθών και μεταρρυθμιστών υποψηφίων.

Αυτό άνοιξε τον δρόμο για τους συντηρητικούς και τους σκληροπυρηνικούς να εξασφαλίσουν μια συντριπτική πλειοψηφία 233 εδρών από τα 290.

Ένα περίπλοκο πλέγμα εξουσίας

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν την αλλαγή καθεστώτος ως αφορμή για τις στρατιωτικές τους ενέργειες, αλλά ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ δεν αρκεί για να πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία. 

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενσωματώνεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα, που περιλαμβάνει συντηρητικούς, σκληροπυρηνικούς και θρησκευτικούς παράγοντες με κοινό συμφέρον τη διατήρηση της σταθερότητας και της καθεστωτικής συνέχειας.

Η αλλαγή στην κορυφή της ιεραρχίας δεν σηματοδοτεί αναγκαστικά πολιτική αναταραχή ή αλλαγή κατεύθυνσης.

Αντιθέτως, το νέο καθεστώς αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί εξίσου -ή και περισσότερο- αυταρχικά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διακυβέρνηση και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων ακόμη και μπροστά σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Κόσμος 15.03.26

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Σύνταξη
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

