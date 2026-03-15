ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Ώρες μετά την ανάρτηση Τραμπ, που καλούσε κι άλλες χώρες να στείλουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, για να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times αναφέρουν ότι το ζήτημα θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Την Παρασκευή, οι Financial Times ανέφεραν ότι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ιταλίας (η Ρώμη το έχει διαψεύσει), έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο να εξασφαλίσουν ασφαλή διάπλου για τα πλοία τους από τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με χώρες που θα επιδιώξουν συνεργασία. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν διαρκώς.

Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα, όπου η βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται αξιωματούχο με γνώση των εν εξελίξει διαβουλεύσεων, το Συμβούλιο Υπουργών θα συζητήσει πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Ειδικά σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίσουν τον Ιράν σε διμερές επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουν για τα εμπορικά πλοία ασφαλή διάπλου από τα Στενά του Ορμούζ.

Η πληροφορία, προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

ΗΠΑ: Υπάρχουν συζητήσεις

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να βοηθήσουν οι χώρες να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γουόλτζ δήλωσε στην εκπομπή «State of the Union» του CNN ότι «οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «σίγουρα θα καλωσορίσουν, θα ενθαρρύνουν και μάλιστα θα απαιτήσουν τη συμμετοχή τους για να βοηθήσουν τις δικές τους οικονομίες».

Η προτροπή Τραμπ

Νωρίτερα, σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social Κάλεσε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις να «ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ».

«Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται […] θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν το Στενό ανοιχτό και ασφαλές», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια άλλη ανάρτηση είπε ότι οι «Χώρες του Κόσμου» που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του στενού «πρέπει να φροντίσουν γι’ αυτό το πέρασμα». Οι ΗΠΑ θα «βοηθούσαν – ΠΟΛΥ», πρόσθεσε. «Αυτό θα έπρεπε πάντα να είναι μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι», έγραψε.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά παρακινδυνευμένη, καθώς το Ιράν απειλεί να πλήξει κάθε πλοίο που περνάει από τα Στενά. Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολεμική εμπλοκή χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Πώς αντέδρασαν οι χώρες

Οι χώρες που αναφέρονται στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν πολύ προσεκτικές στις αντιδράσεις τους, αποφεύγοντας να δηλώσουν τις προθέσεις τους με σαφή τρόπο.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το Λονδίνο «συζητά με συμμάχους και εταίρους ένα εύρος επιλογών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε στο CNN ότι το Πεκίνο ζητεί άμεση παύση των εχθροπραξιών, χωρίς να διευκρινίσει αν η Κίνα θα αποδεχθεί το αίτημα Τραμπ. Ο Κινέζος εκπρόσωπος τόνισε ότι όλες οι πλευρές έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν σταθερό και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό και ότι η Κίνα θα συνεχίσει να ενισχύει την επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Ιαπωνία, επίσης, που θεωρεί τις ΗΠΑ από τους στενότερους συμμάχους της, δεν έχει απαντήσει. Σύμφωνα με το BBC, που αναπαρήγαγε πληροφορίες από το ιαπωνικό δίκτυο NHK, αξιωματούχοι στο Τόκιο είπαν ότι το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί κατά την επικείμενη επίσκεψη της πρωθυπουργού Τακαΐτσι στις ΗΠΑ, την Τετάρτη. Επίσης, αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η Ιαπωνία δεν θα στείλει άμεσα ναυτικά πλοία μόνο και μόνο επειδή το ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η Ιαπωνία αποφασίζει τη στάση της με δική της ανεξάρτητη κρίση», σημείωσε.

Παρίσι: «Η στάση μας παραμένει αμυντική»

Ούτε η γαλλική κυβέρνηση έχει δώσει απάντηση. Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε ανάρτηση στο X δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Γαλλία στέλνει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. «Όχι, το γαλλικό αεροπλανοφόρο και η ομάδα του παραμένουν στην ανατολική Μεσόγειο. Η στάση δεν έχει αλλάξει: είναι αμυντική», ανέφερε.

No. The 🇫🇷 aircraft carrier strike group remains in the Eastern Mediterranean.

France’s posture is unchanged:

✔ Defensive

✔ Protective 🫷🏼 Stop the scaremongering. https://t.co/Q1etS5x1Jd — French Response (@FrenchResponse) March 14, 2026



Καμία αντίδραση, προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει ούτε από τη Νότια Κορέα.