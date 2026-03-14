Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ — πέρασμα στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές, αποκλεισμένο από το Ιράν επί του παρόντος —, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Q: When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz? TRUMP: It will happen soon pic.twitter.com/YFZBKgWEfN — Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2026

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου για να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.

Η στρατηγική σημασία που έχει το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν και το πιο αδύναμο σημείο για τις ΗΠΑ.

Από εκεί περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας διά θαλάσσης προμήθειας πετρελαίου, έχει πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του, αλλά οι καθορισμένες ναυτιλιακές λωρίδες είναι πολύ μικρότερες – συγκεντρώνοντας την κυκλοφορία σε προβλέψιμους διαδρόμους που προσφέρουν στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να στοχεύει τους αντιπάλους του.

Γεωγραφικό πλεονέκτημα

Η Τεχεράνη ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των Στενών, έχοντας έτσι γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτεθεί σε πλοία.

Οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν πυραύλους από την ακτή ή σκάφη ταχείας επίθεσης με άμεση προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.