Ιράν: «Σύντομα» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύουν τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ο Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα», όταν ρωτήθηκε πότε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να προστατεύει τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.
- Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
- Moody’s: Στο Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας
- Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
- Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στο Παλαιό Φάληρο – Πώς παρέσυρε την ανήλικη μέσα από τα social media
Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ — πέρασμα στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές, αποκλεισμένο από το Ιράν επί του παρόντος —, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Ο Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα», όταν ρωτήθηκε πότε το αμερικανικό ΠΝ θα αρχίσει να προστατεύει τάνκερ στα Στενά
Ερωτηθείς πότε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να προστατεύει δεξαμενόπλοια στο στενό, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα».
Q: When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz?
TRUMP: It will happen soon pic.twitter.com/YFZBKgWEfN
— Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2026
Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου για να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.
Η στρατηγική σημασία που έχει το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν και το πιο αδύναμο σημείο για τις ΗΠΑ.
Από εκεί περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας διά θαλάσσης προμήθειας πετρελαίου, έχει πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του, αλλά οι καθορισμένες ναυτιλιακές λωρίδες είναι πολύ μικρότερες – συγκεντρώνοντας την κυκλοφορία σε προβλέψιμους διαδρόμους που προσφέρουν στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να στοχεύει τους αντιπάλους του.
Γεωγραφικό πλεονέκτημα
Η Τεχεράνη ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των Στενών, έχοντας έτσι γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτεθεί σε πλοία.
Οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν πυραύλους από την ακτή ή σκάφη ταχείας επίθεσης με άμεση προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.
- Ιράν: «Σύντομα» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύουν τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
- Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εκτελέσεις στην Κρήτη
- Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
- ΑΑΔΕ: Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίων για την ΕΑΕ
- Σε πτώση ξανά η Wall Street – Η ενέργεια προβληματίζει τους επενδυτές
- Γιορτή σήμερα 14 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Γκλάντμπαχ – Σαν Πάουλι 2-0: Πήραν το ντέρμπι παραμονής οι γηπεδούχοι
