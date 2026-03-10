Στενά του Ορμούζ: Οι 7 ερωτήσεις και απαντήσεις του Reuters για το πώς θα διασφαλιστεί η διέλευση πλοίων

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τα Στενά του Oρμούζ, μία από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου ρευστοποιείται μέσω αυτής της στενής λωρίδας νερού που χωρίζει το Ιράν από το Ομάν.

Μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η διέλευση έχει μειωθεί σχεδόν κατά 97%, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, προκαλώντας ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Τι διακυβεύεται στα Στενά του Ορμούζ;

Η σημασία των Στενών δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο. Η τιμή του αργού έφτασε πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, με τον κίνδυνο να ξεκινήσει μια νέα κρίση κόστους ζωής, όπως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επιπλέον, το ένα τρίτο των παγκόσμιων λιπασμάτων – που περιλαμβάνει θείο και αμμωνία – διέρχεται από εδώ, απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια, σύμφωνα με αναλύσεις της εταιρείας Kpler.

Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει οικονομικές αναταράξεις που θυμίζουν τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Ποιες είναι οι απειλές του Ιράν;

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει διέλευση θα δεχθεί πυρά.

Τουλάχιστον 11 πλοία έχουν ήδη δεχθεί επιθέσεις, ενώ η πλειονότητα των εμπορικών δρομολογίων έχει σταματήσει, όχι μόνο από προφύλαξη αλλά και επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα έως και 300%.

Τι έχουν υποσχεθεί οι ΗΠΑ και άλλες χώρες ;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις αρχές Μαρτίου ότι η Ουάσινγκτον θα παρέχει προστασία στα δεξαμενόπλοια και ότι θα εξασφαλίσει εγγυήσεις και ασφάλιση για τις ναυτιλιακές εταιρείες μέσω της United States Development Finance Corporation.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για κοινή ευρωπαϊκή και ασιατική αποστολή προστασίας, ενώ η Γαλλία αναπτύσσει μια δύναμη ναυτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένης της αεροπλανοφόρου ομάδας, στην ανατολική Μεσόγειο και πιθανόν στα Στενά του Ορμούζ.

Η Βρετανία εξετάζει επίσης συνεργασία με τη Γερμανία και την Ιταλία για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Γιατί είναι δύσκολο να προστατευτούν τα Στενά του Ορμούζ;

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος μόλις δύο ναυτικών μιλίων σε κρίσιμα σημεία, ενώ οι ναυτικοί δίαυλοι περιβάλλονται από νησιά και ορεινές ακτές που παρέχουν κάλυψη στις ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό μεσίτη SSY Global.

Παρά τη μείωση της συμβατικής ναυτικής δύναμης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης διαθέτουν μικρά υποβρύχια, ταχύπλοα, μη επανδρωμένα σκάφη και ακόμη και jet skis γεμάτα εκρηκτικά, όπως εξηγεί ο Τομ Σαρπ, συνταξιούχος αξιωματικός του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού.

Πόσο ρεαλιστική είναι η συνοδεία πλοίων;

Σύμφωνα με ειδικούς, είναι τεχνικά εφικτή η συνοδεία τριών ή τεσσάρων πλοίων ημερησίως με επτά ή οκτώ καταδρομικά που παρέχουν αεροπορική κάλυψη.

Ωστόσο, η βιώσιμη προστασία για μήνες απαιτεί πολύ περισσότερους πόρους.

Ακόμη και αν εξουδετερωθούν βαλλιστικοί πύραυλοι, drones και ναρκοθετημένα πλωτά, η απειλή αυτοκτονικών επιθέσεων παραμένει, σύμφωνα με τον Άντελ Μπακαβάν, διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Τι έχει γίνει σε άλλα περάσματα στην περιοχή;

Οι Χούτι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν αλλά με μικρότερο οπλοστάσιο, κατάφεραν να κλείσουν την πλειονότητα της διέλευσης από τη Θάλασσα της Ερυθράς και το Στενό Bab al-Mandab για πάνω από δύο χρόνια, παρότι υπήρχε προστασία από δυνάμεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Σήμερα, πολλές εταιρείες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από το νοτιότερο άκρο της Αφρικής, ενώ η Maersk έχει ξεκινήσει σταδιακή επιστροφή στο Σουέζ.

Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές;

Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία έχουν επενδύσει σε αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι πλήρως λειτουργικοί.

Η επίθεση των Χούτι σε έναν αγωγό το 2019 απέδειξε ότι ακόμη και αυτές οι εναλλακτικές είναι ευάλωτες.

Ο κόσμος εξαρτάται από την ομαλή ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η προστασία του αποτελεί σύνθετο μείγμα στρατιωτικής, ναυτικής και διπλωματικής προσπάθειας, ενώ κάθε καθυστέρηση ή κλιμάκωση απειλεί να αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές και την επισιτιστική ασφάλεια. Όπως λένε ειδικοί, η επιτυχία θα απαιτήσει συνεργασία πολλών χωρών και ετοιμότητα για μακροχρόνιες επιχειρήσεις ασφαλείας.

Πηγή: ΟΤ