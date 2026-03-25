Η άνοδος του πετρελαίου «εκτοξεύει» και τη ζάχαρη
Διεθνής Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 05:00

Η άνοδος του πετρελαίου «εκτοξεύει» και τη ζάχαρη

Η αυξημένη παραγωγή αιθανόλης, τα προβλήματα στις μεταφορές μέσω Ορμούζ και το κόστος της ενέργειας διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην αγορά ζάχαρης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την αγορά πρώτων υλών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η ζάχαρη, της οποίας οι τιμές καταγράφουν έντονη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, ακολουθώντας σχεδόν βήμα-βήμα την πορεία του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ακατέργαστη ζάχαρη έφτασαν σε υψηλό πέντε μηνών, αγγίζοντας τα 15,79 σεντς ανά λίβρα. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσαν άνοδο περίπου 10%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση εδώ και ενάμιση χρόνο. Από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν είχαν υποχωρήσει σε χαμηλό πεντέμισι ετών, οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 18%.

Η σύνδεση με το πετρέλαιο είναι καθοριστική. Σε μεγάλες παραγωγικές χώρες ζαχαροκάλαμου, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, η πρώτη ύλη δεν χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή ζάχαρης αλλά και για την παραγωγή αιθανόλης, ενός βιοκαυσίμου που αποτελεί εναλλακτική στη βενζίνη. Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, η παραγωγή αιθανόλης γίνεται πιο κερδοφόρα. Έτσι, οι παραγωγοί στρέφουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζαχαροκάλαμου προς τα βιοκαύσιμα, περιορίζοντας την προσφορά ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, αρκετές ασιατικές χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την ανάμειξη αιθανόλης στα καύσιμα, επιδιώκοντας να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη βενζίνη. Αυτό αφορά ακόμη και σημαντικούς εξαγωγείς ζάχαρης, όπως η Ινδία και ενδεχομένως η Ταϊλάνδη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την ανοδική πίεση στις τιμές, καθώς μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα για εξαγωγές.

Η αγορά παρακολουθεί στενά και τις εξελίξεις στη Βραζιλία. Εάν η κρατική πετρελαϊκή Petrobras προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών καυσίμων, οι ζαχαροβιομηχανίες ενδέχεται να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην παραγωγή αιθανόλης. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή και τις περιορισμένες εξαγωγές της Ινδίας, η παγκόσμια προσφορά ζάχαρης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις των παραγωγών στη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη του κλάδου, τη Βραζιλία.

Πέρα από τη σύνδεση με τα βιοκαύσιμα, το πετρέλαιο επηρεάζει και το κόστος παραγωγής. Τα γεωργικά μηχανήματα, τα λιπάσματα, οι μεταφορές και η διεθνής ναυτιλία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει το συνολικό κόστος καλλιέργειας και διακίνησης της ζάχαρης, μεταφέροντας το βάρος τελικά στις τιμές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως. Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στην περιοχή επηρεάζει περίπου το 6% του παγκόσμιου εμπορίου ζάχαρης. Πλοία που μεταφέρουν ακατέργαστη ζάχαρη προς διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής έχουν καθυστερήσει ή αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία, δημιουργώντας ελλείψεις σε αγορές της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Αφρικής και τμημάτων της Ασίας.

Οι επιπτώσεις είναι ορατές και στην αγορά λευκής ζάχαρης, η οποία παράγεται από την επεξεργασία της ακατέργαστης. Οι τιμές της έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα από τον περασμένο Οκτώβριο, με το πιο ενεργό συμβόλαιο να αγγίζει τα 454,10 δολάρια ανά τόνο. Η διαφορά τιμής μεταξύ λευκής και ακατέργαστης ζάχαρης έχει διευρυνθεί, αντανακλώντας την ανησυχία για τη λειτουργία των διυλιστηρίων στην περιοχή.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το περιθώριο περαιτέρω ανόδου ενδέχεται να είναι περιορισμένο. Πριν από έναν χρόνο, οι τιμές της ζάχαρης ξεπερνούσαν τα 20 σεντς ανά λίβρα. Επιπλέον, η Ινδία φαίνεται να αυξάνει τις εξαγωγές της, αξιοποιώντας τόσο την άνοδο των τιμών όσο και την αποδυνάμωση της ρουπίας. Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για πιθανές εξαγωγές έως και 1,5 εκατ. τόνων μέχρι το τέλος της αγροτικής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά ζάχαρης αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα βασικά αγαθά. Η σύνδεση μεταξύ πετρελαίου, βιοκαυσίμων και αγροτικής παραγωγής αναδεικνύεται πλέον ως κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Μέση Ανατολή: Πώς επηρεάζει την ανάπτυξη της Ελλάδας – Το ΔΝΤ «κόβει» την πρόβλεψη στο 1,8%

Μέση Ανατολή: Πώς επηρεάζει την ανάπτυξη της Ελλάδας – Το ΔΝΤ «κόβει» την πρόβλεψη στο 1,8%

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα 25.03.26

Βρέχει παραιτήσεις στην ιταλική κυβέρνηση

Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
Μεξικό 25.03.26

15χρονος μαθητής σκοτώνει 2 γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Predator 25.03.26

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

