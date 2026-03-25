Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διανύει ήδη την τέταρτη εβδομάδα, έχει αρχίσει να επηρεάζει τις αγορές καυσίμων
Τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές ενεργειακές ελλείψεις στην Ευρώπη ήδη από τον επόμενο μήνα έκρουσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ουαέλ Σάουαν, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή επάρκεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα εθνικής ασφάλειας.
Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια», σημειώνοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, μέσω αποθήκευσης και προμηθειών ενέργειας.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διανύει ήδη την τέταρτη εβδομάδα, έχει αρχίσει να επηρεάζει τις αγορές καυσίμων, με τις ελλείψεις να εμφανίζονται αρχικά στα αεροπορικά καύσιμα, ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– αναμένεται να ακολουθήσουν το ντίζελ και η βενζίνη, καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος στο βόρειο ημισφαίριο.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τις συγκρούσεις να έχουν πλήξει ενεργειακές υποδομές και να έχουν σχεδόν διακόψει τη ναυσιπλοΐα.
Όπως εξήγησε ο CEO της Shell, οι επιπτώσεις έχουν ήδη φανεί στη Νότια Ασία, επεκτείνονται στη Νοτιοανατολική και Βορειοανατολική Ασία και αναμένεται να φτάσουν πιο έντονα στην Ευρώπη τον Απρίλιο. Αντίστοιχη προειδοποίηση απηύθυνε και η υπουργός Οικονομίας της Γερμανία, Katherina Reiche, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις έως τα τέλη Απριλίου ή τον Μάιο εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση.
Απειλή για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας
Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές σε σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και έχει σχεδόν σταματήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
«Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που δέχθηκε το πλήγμα. Αυτό μετακινήθηκε στη Νοτιοανατολική και στη Βορειοανατολική Ασία και τώρα περισσότερο στην Ευρώπη, καθώς μπαίνουμε στον Απρίλιο», δήλωσε κατά την ομιλία του στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας.
Η προειδοποίηση αυτή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον Guardian, τις δηλώσεις της γερμανίδας υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία επίσης προειδοποίησε ότι η έλλειψη ενέργειας θα μπορούσε να εμφανιστεί στα τέλη Απριλίου ή Μαΐου αν η σύγκρουση συνεχιστεί.
Πρόσθεσε ότι Γερμανία, με την απόφασή της να σταματήσει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, έχει κάνει μεγάλο λάθος, ενώ η αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω υπερ-κρύων δεξαμενόπλοιων από το εξωτερικό αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας BlackRock, Λάρι Φινκ, προειδοποιεί ότι η απειλή για τις ενεργειακές προμήθειες της Ευρώπης μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική ύφεση εάν η τιμή του πετρελαίου φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι.
Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Φινκ ανέφερε ότι αν το Ιράν «παραμείνει απειλή» και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές, αυτό θα έχει «βαθιές επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία.
- Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η Ευρώπη κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα
