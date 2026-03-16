Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καύσιμα: «Άλμα» 20% στο ντίζελ και 8% στην αμόλυβδη – Ανήσυχοι οι καταναλωτές
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 09:15

Καύσιμα: «Άλμα» 20% στο ντίζελ και 8% στην αμόλυβδη – Ανήσυχοι οι καταναλωτές

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει φέρει εκρηκτικές αυξήσεις στα καύσιμα.

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «καίει» πλέον τις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών, με τις τιμές των καυσίμων να ακολουθούν ανοδική τροχιά που θυμίζει τις δύσκολες ημέρες της προηγούμενης διετίας, με της σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας.

Τα στοιχεία δείχνουν μια εκρηκτική αύξηση μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, ενώ οδηγοί, μιλώντας στο Orange Press Agency, δηλώνουν πλέον ότι «κόβουν» από παντού για να μπορέσουν να μετακινηθούν.

Η «ακτινογραφία» της ακρίβειας: 20% αύξηση στο ντίζελ, 8% στην αμόλυβδη, «εκτόξευση» κατά 26 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης

Αν συγκρίνει κανείς τις μέσες πανελλαδικές τιμές της 25ης Φεβρουαρίου (πριν την κλιμάκωση των συγκρούσεων) με τις τιμές της 12ης Μαρτίου 2026, η διαφορά είναι χαώδης. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η απλή αμόλυβδη, από το 1,747 €/λτ στις 25 Φεβρουαρίου, σκαρφάλωσε στο 1,884 €/λτ σημειώνοντας άνοδο 7,84%, ενώ η 100άρα έσπασε το φράγμα των δύο ευρώ (2,083 €/λτ) με αύξηση 6,17%.

Τις πιο «βίαιες» μεταβολές, ωστόσο, κατέγραψε το Diesel κίνησης, το οποίο εκτοξεύθηκε κατά 20% (19,78%) (από 1,557 € σε 1,865 €), αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, που είδε την τιμή του να αυξάνεται κατά 22,42%, επιβαρύνοντας το κόστος ανά λίτρο κατά 26 ολόκληρα λεπτά. Ακόμα και το υγραέριο κίνησης, που θεωρείται η πιο οικονομική λύση, ακρίβυνε κατά 12,56% μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα.

Η τάση παραμένει αυξητική, καθώς οι τιμές χονδρικής (διυλιστηρίου) στις 14 Μαρτίου κατέγραψαν νέες ανόδους στην Αττική. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), στην Αττική καταγράφηκαν αυξήσεις +9,936 €/m³ στη βενζίνη 95 RON, +10,170 €/m³ στη 100άρα, +8,289 €/m³ στο πετρέλαιο κίνησης, +12,428 €/m³ στο θέρμανσης και +17,564 €/m³ στο υγραέριο.

Καύσιμα: «Κόβεις από παντού για να βάλεις βενζίνη»

Στην κάμερα του Orange Press Agency, οδηγοί που βρέθηκαν σε πρατήρια της Αθήνας περιγράφουν την ανησυχία τους. «Έχει ακριβύνει η βενζίνη. Τώρα πού θα πάει; Τα βρίσκουν και τα κάνουν κι αυτά κιόλας, τώρα, με τον πόλεμο. Τι να κάνουμε; Δεν έχουμε καλά νέα. Όταν έδινες ένα εικοσάρικο και έβαζες δέκα λίτρα και τώρα βάζεις οκτώ, δεν θα κάνει λιγότερη;» αναρωτιέται ένας οδηγός, κρατώντας ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στο χέρι. Στη συνέχεια προσθέτει με έκδηλη δυσαρέσκεια: «Κόβεις από κάπου αλλού για να βάλεις βενζίνη. Θα κόψεις από το ένα, θα κόψεις από το άλλο. Όλο κόβεις, κόβεις, κόβεις. Την απλή βάζω. Δεν μπορώ να βάλω την ακριβή. Δεν είμαστε για τόσο».

Ένας άλλος οδηγός εστιάζει στην αναντιστοιχία των διεθνών τιμών με την ελληνική πραγματικότητα: «Η διαφορά είναι μεγάλη γιατί βλέπω ανεβοκατέβασμα στο χρηματιστήριο, αλλά εδώ οι τιμές μένουν σταθερές και προς τα πάνω ουσιαστικά. Η μόνη μεταβολή είναι προς τα πάνω. Στο πετρέλαιο είναι πάνω από δύο ευρώ. Μπορεί και τρία να φτάνει. Στη βενζίνη πλησιάζει πλέον τα δύο. Είμαστε στο ενενήντα κάτι, οπότε και εκεί είμαστε πάνω από δύο ευρώ. Σίγουρα φουλάρω μια φορά τη βδομάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ένας τρίτος καταναλωτής συμπυκνώνει την κατάσταση σε λίγες λέξεις δείχνοντας με το χέρι του τον μετρητή της αντλίας: «Έκανε πέντε, πήγε έξι μέσα σε μια βδομάδα. Αυτό, τι άλλο; Περισσότερα έξοδα. Είναι προβληματικό. Υπάρχει πρόβλημα».

Μαρία Ζάγκα: Ζούμε ξανά ημέρες του 2022

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Orange Press Agency, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. «Δεκαπέντε μέρες πόλεμος, κάθε μέρα το τιμολόγιο έχει αυξήσεις. Μα ένα λεπτό, μα δύο λεπτά, μα τέσσερα λεπτά. Έχουν πάει ταβάνι οι τιμές», σημειώνει, τονίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει τις μέρες της εισβολής στην Ουκρανία.

Η κ. Ζάγκα προειδοποιεί ότι τα χειρότερα μπορεί να είναι μπροστά μας: «Ο πόλεμος δεν τελειώνει αύριο. Είναι μια κρίση μεγάλη. Ήδη ακούγονται προβλέψεις για 200 δολάρια στο βαρέλι Brent. Άρα έχουν σκοπό να το τραβήξουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια καλή διαχείριση εδώ, η οποία να μην είναι άνιση». «Ξεσηκωμένος» ο κλάδος για το πλαφόν Παρά τα κυβερνητικά μέτρα, οι πρατηριούχοι εμφανίζονται έτοιμοι για κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στο πλαφόν (5 λεπτά για εταιρείες εμπορίας και 12 λεπτά για πρατήρια). «Ο κλάδος είναι ξεσηκωμένος και θα προβεί σε κινητοποιήσεις, γιατί άλλη μια φορά αυτοί που πληρώνουν τη νύφη είναι οι πρατηριούχοι. Για να είναι σωστό το μέτρο έπρεπε να μπει πλαφόν στην πηγή διακίνησης, στα δύο διυλιστήρια. Όμως τα διυλιστήρια δεν τα ακουμπάνε» προσθέτει.

Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

inWellness
inTown
Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Fitness γεύματα στα εστιατόρια

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Γιώργος Σχοινάς
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Γολγοθάς 15.03.26

«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.03.26

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Περιστατικό εκφοβισμού 15.03.26

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη.

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 16.03.26

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Κόσμος 16.03.26

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε

Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
2022 - 2026 16.03.26

Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»

Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Χρυσός σε ιβουάρ μετάξι 16.03.26

Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;

Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Κόσμος 16.03.26

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Expla-in 16.03.26

Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο – Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ
17η μέρα πολέμου 16.03.26 Upd: 08:38

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο – Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

