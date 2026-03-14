Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Έντονη ανησυχία υπάρχει στην αγορά για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.

Την ίδια ώρα, οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, όπως τόνισε και η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

Πιθανό να ξεπεράσει τα 2 ευρώ η 95άρα αμόλυβδη

Όπως ανέφερε η κ. Ζάγκα, η αγορά καυσίμων βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια. Εκτίμησε ότι μέσα στην εβδομάδα οι τιμές θα συνεχίσουν την ανοδική πορεία, με την απλή αμόλυβδη να ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο ακόμη και στην Αθήνα.

Στην περιφέρεια και τα νησιά, όπου το μεταφορικό κόστος είναι υψηλότερο, οι τιμές έχουν ήδη φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.

«Τα τιμολόγια που παραλαμβάνουμε εδώ και περίπου 17 ημέρες αυξάνονται καθημερινά κατά 1 έως 3 λεπτά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.

«Καλπάζει» και το diesel

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία έχει πλέον πλησιάσει την τιμή της αμόλυβδης.

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών υπενθύμισε ότι παρόμοια κατάσταση είχε καταγραφεί το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και τα 2,20–2,30 ευρώ το λίτρο. «Υπάρχει ο φόβος το diesel να φτάσει ακόμη και σε υψηλότερη τιμή από την αμόλυβδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντούν στο πλαφόν με κινητοποιήσεις

Παράλληλα η κυρία Ζάγκα προανήγγειλε κινητοποιήσεις του κλάδου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια των πρατηριούχων για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αλλά και για το υψηλό κόστος αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών.

Χαρακτηρίζοντας τον τρόπο εφαρμογής του πλαφόν ως προβληματικό, η πρόεδρος των βενζινοπωλών εξήγησε ότι το μικτό περιθώριο που έχει οριστεί στα 12 λεπτά ανά λίτρο στην πράξη αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 λεπτά καθαρό κέρδος για τους πρατηριούχους.

«Ο κλάδος είναι ενωμένος και εξετάζουμε κινητοποιήσεις, γιατί δεν μπορεί όλο το βάρος να μετακυλίεται σε εμάς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις για τη μορφή των διαμαρτυριών θα ληφθούν σύντομα.