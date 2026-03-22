Μια εικόνα που θυμίζει περιόδους κρίσης και όχι μια τυπική Κυριακή εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στη Σλοβενία: ουρές σε πρατήρια, κλειστές αντλίες και πολίτες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα καύσιμα.

Η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτα μέτρα, επιχειρώντας να ελέγξει την κατάσταση και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

Πλαφόν στην αγορά καυσίμων στη Σλοβενία

Όπως αναφέρει το Reuters, από το Σάββατο το βράδυ τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί στην προμήθεια καυσίμων. Οι οδηγοί ιδιωτικών οχημάτων μπορούν να προμηθεύονται έως 50 λίτρα ημερησίως, ενώ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες – όπως οι αγρότες – το όριο ανέρχεται στα 200 λίτρα. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη καυσίμων. Όπως δήλωσε, οι αποθήκες της χώρας είναι γεμάτες και το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη μεταφορά των καυσίμων προς τα πρατήρια.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η κυβέρνηση ενεργοποιεί ακόμη και τον στρατό, με βυτιοφόρα να αναλαμβάνουν τη διανομή καυσίμων ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αγορά.

Οι αιτίες της κρίσης στη Σλοβενία

Η πίεση στο σύστημα ανεφοδιασμού αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η αυξημένη ζήτηση από οδηγούς γειτονικών χωρών, αλλά και η τάση αποθεματοποίησης λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο στο Ιράν, έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της κατανάλωσης.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν μεγάλοι πάροχοι, όπως η Petrol, αντιμετώπισαν προβλήματα τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα πολλά πρατήρια να μείνουν χωρίς καύσιμα και να κατεβάσουν ρολά.

Αντίθετα, τα πρατήρια της MOL Group παρέμειναν ανοιχτά, αν και με ήδη επιβεβλημένους περιορισμούς.

Ουρές και ανησυχία στους πολίτες

Η εικόνα στα πρατήρια καυσίμων είναι ενδεικτική της έντασης που επικρατεί. Οδηγοί περιμένουν για αρκετή ώρα προκειμένου να ανεφοδιαστούν, ενώ δεν λείπουν και τα περιστατικά απογοήτευσης όταν τα διαθέσιμα καύσιμα εξαντλούνται.

Οι πολίτες εκφράζουν ανησυχία για το αν η κατάσταση θα επιδεινωθεί, ιδίως εν μέσω εκλογών, όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση.

Συνεχής παρακολούθηση και νέα μέτρα

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις εταιρείες διανομής να παρέχουν καθημερινές ενημερώσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετα μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο, ενώ έχει δοθεί και σύσταση για ειδική διαχείριση των ξένων οδηγών που εισέρχονται στη χώρα.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξομάλυνση της κατάστασης, με τις αρχές να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην πραγματική επάρκεια και την ψυχολογία της αγοράς.

Πηγή: ΟΤ