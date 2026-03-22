Σλοβενία: «Φρένο» στα καύσιμα – Ουρές και περιορισμοί
Διεθνής Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 22:05

Σλοβενία: «Φρένο» στα καύσιμα – Ουρές και περιορισμοί

Η κυβέρνηση στη Σλοβενία επιβάλλει όρια στον ανεφοδιασμό καθώς οι αντλίες αδειάζουν και οι πολίτες ανησυχούν για την επάρκεια

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Μια εικόνα που θυμίζει περιόδους κρίσης και όχι μια τυπική Κυριακή εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στη Σλοβενία: ουρές σε πρατήρια, κλειστές αντλίες και πολίτες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα καύσιμα.

Η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτα μέτρα, επιχειρώντας να ελέγξει την κατάσταση και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

Πλαφόν στην αγορά καυσίμων στη Σλοβενία

Όπως αναφέρει το Reuters, από το Σάββατο το βράδυ τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί στην προμήθεια καυσίμων. Οι οδηγοί ιδιωτικών οχημάτων μπορούν να προμηθεύονται έως 50 λίτρα ημερησίως, ενώ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες – όπως οι αγρότες – το όριο ανέρχεται στα 200 λίτρα. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη καυσίμων. Όπως δήλωσε, οι αποθήκες της χώρας είναι γεμάτες και το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη μεταφορά των καυσίμων προς τα πρατήρια.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η κυβέρνηση ενεργοποιεί ακόμη και τον στρατό, με βυτιοφόρα να αναλαμβάνουν τη διανομή καυσίμων ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αγορά.

Οι αιτίες της κρίσης στη Σλοβενία

Η πίεση στο σύστημα ανεφοδιασμού αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η αυξημένη ζήτηση από οδηγούς γειτονικών χωρών, αλλά και η τάση αποθεματοποίησης λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο στο Ιράν, έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της κατανάλωσης.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν μεγάλοι πάροχοι, όπως η Petrol, αντιμετώπισαν προβλήματα τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα πολλά πρατήρια να μείνουν χωρίς καύσιμα και να κατεβάσουν ρολά.

Αντίθετα, τα πρατήρια της MOL Group παρέμειναν ανοιχτά, αν και με ήδη επιβεβλημένους περιορισμούς.

Ουρές και ανησυχία στους πολίτες

Η εικόνα στα πρατήρια καυσίμων είναι ενδεικτική της έντασης που επικρατεί. Οδηγοί περιμένουν για αρκετή ώρα προκειμένου να ανεφοδιαστούν, ενώ δεν λείπουν και τα περιστατικά απογοήτευσης όταν τα διαθέσιμα καύσιμα εξαντλούνται.

Οι πολίτες εκφράζουν ανησυχία για το αν η κατάσταση θα επιδεινωθεί, ιδίως εν μέσω εκλογών, όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση.

Συνεχής παρακολούθηση και νέα μέτρα

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις εταιρείες διανομής να παρέχουν καθημερινές ενημερώσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετα μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο, ενώ έχει δοθεί και σύσταση για ειδική διαχείριση των ξένων οδηγών που εισέρχονται στη χώρα.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξομάλυνση της κατάστασης, με τις αρχές να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην πραγματική επάρκεια και την ψυχολογία της αγοράς.

Πηγή: ΟΤ

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Το ντέρμπι της Μαδρίτης τα είχε όλα, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Ατλέτικο με 3-2, να μειώνει στους 4 από τη Μπαρτσελόνα και να παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου στη La Liga. Με 10 τελείωσαν οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77′.

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

