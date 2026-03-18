Την απόφαση να μειώσει προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης και να περιορίσει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής, έλαβε η Αυστρία.

Η μείωση του φόρου θα είναι κατά πέντε λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, με στόχο να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Μειώνουμε τον φόρο στο πετρέλαιο και εισάγουμε μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα μειώσουν την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο», ανέφερε σε δήλωσή του ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ.

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. αύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες του μπλοκ θα συζητήσουν βραχυπρόθεσμες στοχευμένες λύσεις για την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις των κρατών-μελών.

Σε συνέχεια της έκτακτης συνάντησης των 27 στο κάστρο του Αλντεν Βίσεν, αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιοποιηθεί για να συμφωνηθούν συγκεκριμένα μέτρα για μείωση των τιμών της ενέργειας άμεσα αλλά και μεσομακροπρόθεσμα, ως κομμάτι του σχεδίου ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά ανοιχτός στο ενδεχόμενο μείωσης ειδικών φόρων στα καύσιμα, εν μέσω αντιδράσεων για το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος του λιανικού εμπορίου, που έχει ανακοινώσει που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματικό.

“Μια πιθανή λύση θα ήταν, εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής για τους φόρους αυτούς, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για πλεονάσματα”, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι θα εξέταζε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε σημείωσε ότι θα προτιμούσε στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης.