ΕΕ: Τα έκτακτα μέτρα για την ενέργεια που βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκειμένου να εξετάσουν τις επιλογές που υπάρχουν για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, ενώ οι αξιωματούχοι καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης με στόχο να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία των καταναλωτών από την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας, εξετάζοντας τη δυνατότητα κρατικής στήριξης προς τις βιομηχανίες, μειώσεις των φόρων, καθώς και την αξιοποίηση της επικείμενης αναθεώρησης της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ για τη διευκόλυνση της προσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ που είναι ενήμεροι για τις συζητήσεις.

Τι εξετάζει η πρόεδρος της ΕΕ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να θέσουν ανώτατο όριο στις τιμές του φυσικού αερίου.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν κλειστές συνομιλίες σήμερα Δευτέρα για να συζητήσουν πιθανά μέτρα που θα συμβάλουν στην ανακούφιση των αυξήσεων των τιμών που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο ανέτρεψε το εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προκάλεσε άνευ προηγουμένου διακοπή στην προμήθεια πετρελαίου.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις παγκόσμιες διακυμάνσεις των τιμών και δεν αναμένονται γρήγορες λύσεις.

«Υπάρχουν διαρθρωτικοί λόγοι για τους οποίους οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη είναι υψηλές», δήλωσε η Joanna Pandera, πρόεδρος του πολωνικού think-tank Forum Energii, προσθέτοντας ότι οι διαφορετικοί ενεργειακοί συνδυασμοί και οι φόροι των χωρών σημαίνουν ότι οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. «Είναι πραγματικά δύσκολο να βρεθεί μια λύση που να ταιριάζει σε όλους.».

Πίεση στις κυβερνήσεις

Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ορισμένες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ιταλική, επιθυμούν μια ριζική παρέμβαση της ΕΕ —όπως η αναστολή της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης— προκειμένου να περιοριστεί η επίδραση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκπέμπουν CO₂ στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ορισμένες κυβερνήσεις αναμένουν από τις Βρυξέλλες να επικεντρωθούν σε μειώσεις φόρων σε εθνικό επίπεδο ή εγχώριες επιδοτήσεις, «για να περάσουν την μπάλα πίσω στα κράτη μέλη για τα σημαντικά μέτρα», όπως δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Ωστόσο, η στήριξη στις εθνικές επιδοτήσεις ενέχει τον κίνδυνο να διευρυνθούν οι ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχότερων μελών της ΕΕ.

«Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν οικονομικά κρατικές ενισχύσεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι εντάξει για όσους έχουν μεγάλες τσέπες», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Από τα περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια ευρώ (571 δισεκατομμύρια δολάρια) που ξόδεψαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ σε μέτρα στήριξης κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, τα 158 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, σύμφωνα με το think-tank Bruegel.

Η φον ντερ Λάιεν θα στείλει στους ηγέτες της ΕΕ μια λίστα με επιλογές έκτακτης ανάγκης αυτή την εβδομάδα, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης.

Μακροπρόθεσμα, οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι η αύξηση της τοπικής παραγωγής καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια θα τερματίσει την έκθεση της Ευρώπης στις ασταθείς εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

