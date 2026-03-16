ΔΟΕ: Διαθέτει περισσότερα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης εάν χρειαστεί
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υποστηρίζει ότι η γρήγορη δράση κατεύνασε τις αγορές
Την δυνατότητα να αποδεσμεύσει περισσότερα αποθέματα πετρελαίου αν χρειαστεί διεμήνυσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).
«Η γρήγορη δράση του ΔΟΕ είχε μια ηρεμιστική επίδραση στις αγορές» υποστήριξε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, σε τηλεοπτική δήλωση. «Αλλά ενώ η απελευθέρωση των αποθεμάτων μας μπορεί να προσφέρει ένα περιθώριο προς το παρόν, δεν αποτελεί μια διαρκή λύση».
Ο Μπιρόλ τόνισε ότι το «πιο σημαντικό» πράγμα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα ήταν η επαναλειτουργία του ζωτικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ, το οποίο έχει διαταραχθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι επιπλέον βαρέλια ρέουν στις ασιατικές αγορές, οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από τις ροές από τη Μέση Ανατολή.
Η ιστορική απόφαση του ΔΟΕ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποφάσισε πριν λίγες μέρες να αποδεσμεύσει 400 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κίνηση στην ιστορία του.
Η απόφαση για την ανάληψη έκτακτης συλλογικής δράσης ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση των 32 κυβερνήσεων-μελών του ΔΟΕ, η οποία συγκλήθηκε από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΟΕ για την αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την εξέταση των επιλογών για την αντιμετώπιση των διαταραχών του εφοδιασμού.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό είναι η μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού στην ιστορία.
Χθες Κυριακή ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι άμεσα διατεθούν στην Ασία τα αποθέματα πετρελαίου που αποφάσισε να αποδεσμεύσει, όπου οι αγοραστές ζητούν να αντικαταστήσουν τα βαρέλια που χάθηκαν λόγω των διαταραχών που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις