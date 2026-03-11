newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Διεθνής Οικονομία 11 Μαρτίου 2026, 05:20

Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Τρίτη το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η Wall Street Journal (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Bing Guan).

Ζητούν αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μεγαλύτερη από την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σημείωσε η Τζέρναλ.

Επίσης σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία — οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Θα χρειαστούν μήνες

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει αύριο, η ζημιά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που η διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μετριέται σε μήνες, όχι σε ημέρες ή εβδομάδες.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια και τα εργοστάσια φυσικού αερίου που έχουν υποστεί ζημιές δεν θα επισκευαστούν σε μια νύχτα. Εκείνα που έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχει πια χώρος για την αποθήκευση της παραγωγής τους δεν μπορούν να ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους με το πάτημα ενός κουμπιού.

Καθώς όμως στις αγορές διαπραγματεύονται οι μελλοντικές τιμές (τα futures-συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), αν οι εχθροπραξίες τερματιστούν γρήγορα, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι πιθανό να πέσουν γρήγορα, ακόμα και αν η αποκατάσταση των πραγματικών αποθεμάτων διαρκέσει περισσότερο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
Από το Μπαχρέιν 11.03.26

Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά... του Ιράν

Το Μπαχρέιν κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής, και αναμένεται σήμερα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύνταξη
Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
Ιράν 11.03.26

Ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Σύνταξη
Lufthansa: Απεργία προκήρυξαν οι πιλότοι – Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις
Συνδικάτο Cockpit 11.03.26

Aναστάτωση στις πτήσεις λόγω απεργίας στη Lufthansa

Οι πιλότοι της Lufthansa κατεβαίνουν σε απεργία αύριο και μεθαύριο, εξαιτίας της οποίας αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, που δεν θα επηρεάσουν ωστόσο τις πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 11.03.26

«Σήμερα είναι το Ιράν, αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος»

Το Ιράν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έπειτα από ένδεκα μέρες «αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ ενώ είχε και δοκάρι

Βάιος Μπαλάφας
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!
Champions League 10.03.26

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!

Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο