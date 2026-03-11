Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Τρίτη το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η Wall Street Journal (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Bing Guan).

Ζητούν αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μεγαλύτερη από την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σημείωσε η Τζέρναλ.

Επίσης σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία — οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Θα χρειαστούν μήνες

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει αύριο, η ζημιά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που η διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μετριέται σε μήνες, όχι σε ημέρες ή εβδομάδες.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια και τα εργοστάσια φυσικού αερίου που έχουν υποστεί ζημιές δεν θα επισκευαστούν σε μια νύχτα. Εκείνα που έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχει πια χώρος για την αποθήκευση της παραγωγής τους δεν μπορούν να ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους με το πάτημα ενός κουμπιού.

Καθώς όμως στις αγορές διαπραγματεύονται οι μελλοντικές τιμές (τα futures-συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), αν οι εχθροπραξίες τερματιστούν γρήγορα, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι πιθανό να πέσουν γρήγορα, ακόμα και αν η αποκατάσταση των πραγματικών αποθεμάτων διαρκέσει περισσότερο.