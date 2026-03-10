newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Διεθνής Οικονομία 10 Μαρτίου 2026, 07:00

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Τα πρώτα 24ωρα του πολέμου στο Ιράν, οικονομικές αναλύσεις, κυρίως σε αμερικανικά ΜΜΕ, παρουσίαζαν μια εικόνα ψυχραιμίας και συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Σχεδόν πανομοιότυπα ρεπορτάζ, ούτε κατά παραγγελία να γράφονταν, σε έγκριτα μέσα όπως το Βloomberg και οι ΝΥΤ έκαναν λόγο για «συγκρατημένες αυξήσεις» στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και παρέθεταν διαβεβαιώσεις ενεργειακών αναλυτών ότι οι αγορές είναι «θωρακισμένες» από αναταράξεις.

Το θαύμα κράτησε τρεις μέρες και το μισογεμάτο ποτήρι δεν άδειασε απλώς, αλλά θρυμματίστηκε.

To Bloomberg τα μαζεύει και παραδέχεται ότι «oι καταναλωτές παγκοσμίως πονάνε από τις ανατιμήσεις», καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά. 

Οι αναλυτές πήγαν «κουβά»

Πριν λίγες ημέρες ο επικεφαλής της Rapidan Energy Group Ρόμπερτ Μακ Νάλυ, δήλωνε ότι «μόνο αν τα Στενά του Ορμούζ μείνουν κλειστά για αρκετές εβδομάδες ενδέχεται να ξεπεράσει το πετρέλαιο τα 100 δολάρια το βαρέλι και να ‘πονέσουν’ οι καταναλωτές».

Ο πολλά βαρύς ενεργειακός αναλυτής και πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου διαψεύσθηκε πριν ο πετεινός λαλήσει τρεις φορές. Αντί για εβδομάδες, οι ανατιμήσεις «δάγκωσαν» τους καταναλωτές σε λίγες ημέρες.

Τώρα τα στελέχη της Rapidan παραδέχονται ότι ο πόλεμος στο Ιράν «έχει προκαλέσει ήδη τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου» και ότι έρχονται και χειρότερα.

Λάθος πληροφόρηση;

Πώς γίνεται οι γνώστες της αγοράς να έπεσαν τόσο έξω και να άλλαξαν γνώμη εν μία νυκτί;

Μια εξήγηση είναι ότι ήξεραν κ τι συμβαίνει, αλλά επαναλάμβαναν σαν καλά παπαγαλάκια όσα τους είχαν πει να λένε. «Οι επενδυτές είχαν ενημερωθεί σε briefing από τις υπηρεσίες πληροφοριών  – και το γνωρίζω από κάποιους fund μάνατζερ – ότι ο πόλεμος θα έχει τελειώσει σε μόλις πέντε μέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο στρατηγικός αναλυτής Άλαστερ Κρουκ, σε συνέντευξη στον προοδευτικό δημοσιογράφο Κρις Χέτζες.

Ο Κρουκ, πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών της ΜΙ6 και επί έτη διαμεσολαβητής στη Μέση Ανατολή, δεν συνηθίζει να λέει λόγια του αέρα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των HΠΑ καθησύχαζαν τα funds «μην ανησυχείτε, εμείς θέλουμε να κρατήσετε τις αγορές ψηλά, μην πουλάτε, και όλα θα πάνε καλά». Τελικά, οι προβλέψεις πήγαν «κουβά» και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Οι αγορές σε παραζάλη, οι καταναλωτές «πονάνε»

«Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται οι ιστορικά υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, προκαλούν παραζάλη στις αγορές», γράφει ο αρχισυντάκτης επιχειρηματικού ρεπορτάζ του αυστραλέζικου ειδησεογραφικού δικτύου ΑΒC Νews.

Η άποψή του έχει ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό, καθώς δεν περιορίζεται στη «στρογγυλεμένη» εικόνα που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ του δυτικού ημισφαιρίου.

Τον τελευταίο χρόνο, οι traders «σπρώχνουν» τις αγορές προς τα πάνω, ποντάροντας σε ένα διπλό στοίχημα. Eλπίζουν σε ένα οικονομικό θαύμα, που θα επιτευχθεί χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και ότι στο διεθνές εμπόριο θα επικρατήσει το δόγμα ΤΑCO. Πρόκειται για το γνωστό ακρωνύμιο «Τrump Always Chickens Out», που υποστηρίζει ότι ο παρά τις απειλές, στο τέλος ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαναχωρεί, κοινώς «κοτεύει».

Όμως αφού κράτησαν για λίγο την ανάσα τους, οι αγορές … έφτυσαν τα «τάκος» τους. Το δόγμα ΤΑCO πήγε περίπατο, αφού ο Τραμπ υποσχέθηκε να καταστρέψει το Ιράν και το Ιράν να αντισταθεί μέχρι τέλους. Οι δείκτες στα διεθνή χρηματιστήρια πήραν την κατιούσα, με τις Ασιατικές αγορές να δέχονται εξαιρετικά σκληρό πλήγμα.

Ο τρόμος πλανιέται στην παγκόσμια οικονομία

Ο ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της πολυεθνικής τράπεζας  Rabobank, Μάικλ Έβερυ, πιστεύει ότι ένας κρίσιμος αριθμός επενδυτών αρχίζει επιτέλους να συνειδητοποιεί ότι ο πόλεμος Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν συνιστά μια «πολύ τρομακτική απειλή» για την παγκόσμια οικονομία.

Προειδοποιεί ότι η κατάσταση αρχίζει να μοιάζει με έναν πιθανό συνδυασμό προηγούμενων μεγάλων κρίσεων: το σοκ της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, το σοκ στις αγορές βασικών εμπορευμάτων (commodities) το 2022 με την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και το σοκ στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του Covid το 2020-21.

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος η ζημιά στις αγορές μεγαλώνει εκθετικά, σε ένα φαινόμενο ντόμινο. Tην πρώτη εβδομάδα του πολέμου οι επενδυτές καθησύχαζαν ότι «τα πράγματα θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα». Τώρα, τα χειρότερα έφτασαν.

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 150 δολάρια

Αναλυτές της αγοράς ενέργειας δηλώνουν ότι το ράλι στις τιμές είναι ακόμα στην αρχή.

Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση και επανέναρξη των ενεργειακών ροών τις επόμενες εβδομάδες (κάτι που δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα), πιθανόν να δούμε τόσο μεγάλη εκτόξευση των τιμών, που μια μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν θα αντέχει πια να πληρώνει, και η ζήτηση θα καταρρεύσει. Το σενάριο να φτάσει το πετρέλαιο πάνω από 150 δολάρια το βαρέλι γίνεται όλο και πιο πιθανό.

 Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο

Ο αναλυτής της Rabobank, η οποία ειδικεύεται στις αγορές αγρο-διατροφικών προϊόντων, τονίζει ότι δεν είναι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που αυξάνονται.

Τονίζει ότι έχουν σημειωθεί ακόμη πιο δραματικές μεταβολές στις τιμές του ντίζελ, των καυσίμων αεροσκαφών, των λιπασμάτων, βασικών χημικών ουσιών όπως το θείο και αερίων όπως το ήλιο, «χωρίς τα οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει η βιομηχανική οικονομία, να αναπτυχθεί η γεωργική οικονομία ή να παραχθούν μέταλλα όπως ο χαλκός και τεχνολογικά προϊόντα όπως τα τσιπ».

Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης επίσης κινδυνεύει, για δύο λόγους. Πρώτον απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να λειτουργήσει, ενέργεια που τώρα γίνεται πολύ πιο ακριβή. Δεύτερον απαιτεί έναν καλά εφοδιασμένο κατασκευαστικό τομέα για την κατασκευή των υποδομών και μια κερδοφόρα οικονομία για να πληρώσει τις υπηρεσίες του.

Πολύμηνη κρίση εν όψει;

Ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει αύριο, η ζημιά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου η διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μετριέται σε μήνες, όχι σε ημέρες ή εβδομάδες.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια και τα εργοστάσια φυσικού αερίου που έχουν υποστεί ζημιές δεν θα επισκευαστούν σε μια νύχτα. Εκείνα που έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχει πια χώρος για την αποθήκευση της παραγωγής τους δεν μπορούν να ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους με το πάτημα ενός κουμπιού.

Καθώς όμως στις αγορές διαπραγματεύονται οι μελλοντικές τιμές (τα futures-συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), αν οι εχθροπραξίες τερματιστούν γρήγορα, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι πιθανό να πέσουν γρήγορα, ακόμα και αν η αποκατάσταση των πραγματικών αποθεμάτων διαρκέσει περισσότερο.

Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν οι επενδυτές που στοιχηματίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να διεξάγει έναν μακροχρόνιο πόλεμο εναντίον του Ιράν θα καταλήξουν να …πνιγούν με τα τάκος τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Κόσμος
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος» – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος» – Συνεχίζονται οι επιθέσεις

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: H 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: H 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
The Economist 10.03.26

Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10.03.26

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς

Σε δύο περίπου εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Κινήματος δίνει «μάχη» με το χρόνο και τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να χτίσει γέφυρες με κρίσιμα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται τόσο στο λεγόμενο κέντρο όσο όμως και στην αριστερά

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο
11η μέρα πολέμου 10.03.26 Upd: 08:43

Αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα τελειώσει σύντομα, και να απειλεί το Ιράν με «θάνατο, φωτιά και οργή» αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να βγει από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις» λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Διπλή εμπλοκή 10.03.26

Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κλίμα: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά – Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
Κλίμα 10.03.26

Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Σύνταξη
Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο