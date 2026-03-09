Πετρέλαιο: «Χωρίς ταβάνι η αγορά καυσίμων» εκτιμούν οι αναλυτές

«Δεν υπάρχει προηγούμενο για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου», προειδοποιούν οι αναλυτές του τομέα της ενέργειας καθώς οι τιμές του «μαύρου χρυσού» ανεβαίνουν στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή της παραγωγής και διακοπή των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε πορεία για τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει σημειωθεί ποτέ σε μία μόνο ημέρα τη Δευτέρα, πριν μειωθούν σημαντικά τα κέρδη, μετά από ένα νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ολόκληρο το Ιράν το Σαββατοκύριακο. Μεταξύ των στόχων ήταν και αποθήκες πετρελαίου.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Μάιο διαπραγματεύονταν 11,6% υψηλότερα στα 103,47 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate με παράδοση τον Απρίλιο διαπραγματεύονταν 12,2% υψηλότερα στα 101,97 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent είχαν ανέλθει στα 119,5 δολάρια ανά βαρέλι νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα WTI έφτασαν στο υψηλό της συνεδρίασης στα 119,48 δολάρια.

Ο Νίλ Ατκινσον, πρώην επικεφαλής του τομέα πετρελαίου στο Διεθνές Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε ότι το αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι κάτι που οι αγορές ενέργειας δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Αν δεν αλλάξει κάτι πολύ σύντομα, «βρισκόμαστε σε μια ενδεχόμενη κρίση ενέργειας που θα αλλάξει τα δεδομένα και είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC.

Μείωση της παραγωγής πετρελαίου

Χώρες σε ολόκληρη την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή αργού πετρελαίου. Το Ιράκ και το Κουβέιτ έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να βρεθούν σε ευάλωτη θέση εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αν και υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, το θέμα είναι ότι αν η διακοπή της λειτουργίας του Στενού συνεχιστεί, αυτά τα αποθέματα πετρελαίου, αν χρησιμοποιηθούν, θα εξαντληθούν και θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, με την παραγωγή πετρελαίου να έχει σταματήσει στο Ιράκ και πιθανώς στο Κουβέιτ και ίσως με τον καιρό και στη Σαουδική Αραβία, θα βρεθούμε σε μια κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Ατκινσον στο πρόγραμμα «Squawk Box Europe» του CNBC.

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις τιμές του πετρελαίου, ο Atkinson απάντησε: «Λυπάμαι, αλλά εδώ μπαίνουμε στο πεδίο των εικασιών. Εννοώ, δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο. Ο ουρανός είναι το όριο».

Έκτακτη συνάντηση της G7 για το πετρέλαιο

Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή κίνηση έχει σχεδόν σταματήσει σε αυτόν τον σημαντικό θαλάσσιο διάδρομο από την έναρξη του πολέμου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα της συνεδρίασης της Δευτέρας, λίγο μετά την αναφορά των Financial Times ότι οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 θα πραγματοποιούσαν έκτακτη συνάντηση τη Δευτέρα για να συζητήσουν την πιθανή κοινή απελευθέρωση πετρελαίου από τα αποθέματα, σε συντονισμό με τον ΔΟΕ.