Το ράλι στις τιμές πετρελαίου οδήγησε τη Νότια Κορέα να θέσει ανώτατο όριο στις εγχώριες τιμές των καυσίμων για πρώτη φορά σε σχεδόν 30 χρόνια, εν μέσω των απότομων αυξήσεων στις τιμές του αργού εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Μιλώντας σε έκτακτη συνάντηση για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της χώρας Lee Jae Myung δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «εισαγάγει γρήγορα και θα εφαρμόσει με αποφασιστικότητα» ένα σύστημα ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα «που έχουν σημειώσει πρόσφατα υπερβολικές αυξήσεις τιμών».

Η τρέχουσα κρίση «αποτελεί σημαντικό βάρος για την οικονομία μας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το παγκόσμιο εμπόριο και τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Lee στην εναρκτήρια ομιλία του.

Πρόσθεσε ότι η Νότια Κορέα θα αναζητήσει επίσης πηγές ενέργειας πέραν των προμηθειών που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο προεδρικός σύμβουλος πολιτικής Kim Yong-beom δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι το υπουργείο Βιομηχανίας θα προχωρήσει γρήγορα, ώστε το σύστημα ανώτατων τιμών να εφαρμοστεί ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Η ανώτατη τιμή θα μπορεί να αλλάζει κάθε δύο εβδομάδες, είπε, σημειώνοντας ότι η Νότια Κορέα διαθέτει επαρκή αποθέματα πετρελαίου για να καλύψει την κατανάλωση 208 ημερών.

Η Νότια Κορέα εισάγει 1,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Η ποσότητα αργού πετρελαίου που μεταφέρεται στη Νότια Κορέα και επηρεάζεται από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο Kim.

Η Νότια Κορέα θα μπορούσε να εξασφαλίσει 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που αποθηκεύει από κοινού με χώρες παραγωγούς πετρελαίου, εάν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς, δήλωσε ο Κιμ, καθώς και να εκτρέψει την παραγωγή στο εξωτερικό από την κρατική Korea National Oil Corp για εσωτερική χρήση.

Ο Kim δήλωσε ότι το 14% του φυσικού αερίου που πρόκειται να εισαχθεί φέτος προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, με περίπου 5 εκατομμύρια τόνους εισαγωγών αερίου από το Κατάρ να αναμένεται να διακοπούν. Ωστόσο, οι εγχώριες προμήθειες πιθανόν δεν θα επηρεαστούν, καθώς η Korea Gas Corp ⁠και άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να εισάγουν από εναλλακτικές πηγές, είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα καταρτιστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, ο Kim απάντησε: «Εάν χρειαστούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι… θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Lee δήλωσε ότι ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης της αγοράς ύψους 100 τρισεκατομμυρίων γουόν (66,94 δισεκατομμύρια δολάρια) θα πρέπει να επεκταθεί εάν χρειαστεί, και κάλεσε την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα να προετοιμάσουν πρόσθετα μέτρα για να ανταποκριθούν στην αστάθεια των χρηματοπιστωτικών και συναλλαγματικών αγορών.

Ο δείκτης αναφοράς KOSPI έκλεισε 6% χαμηλότερα τη Δευτέρα, μετά από πτώση έως και 9%, η οποία ενεργοποίησε για δεύτερη φορά αυτό το μήνα τους μηχανισμούς διακοπής των συναλλαγών.